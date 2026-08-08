Blitz al rione Ciambra, identificate 275 persone, 24 perquisizioni e 2 auto sequestrate

L'attività, ad alto impatto operativo, ha permesso di eseguire 24 perquisizioni domiciliari, finalizzate alla ricerca di armi, sostanze stupefacenti e altri elementi di interesse investigativo

Si è svolto nella giornata del 7 agosto, un mirato servizio congiunto di controllo del territorio nel quartiere Ciambra di Gioia Tauro, zona ad alta densità criminale.

La complessa attività interforze, ad alto impatto, ha permesso di effettuare 24 perquisizioni domiciliari, identificare 275 soggetti, di cui 139 pregiudicati e di controllare 139 veicoli, per 2 dei quali è stato eseguito il sequestro in assenza di assicurazione, nonché sono state contestate 3 violazioni al Codice della Strada, nei confronti dei relativi conducenti.

Per l’occasione, è stato impiegato personale della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza appartenenti ai reparti territoriali e a quelli specialisti di rinforzo.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto per rafforzare la presenza dello Stato nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di illegalità, attraverso un’azione coordinata delle Forze di Polizia volta a garantire sicurezza, legalità e tutela della collettività.