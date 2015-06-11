Culture a Confronto: a Tropea si accende l’estate calabrese

Il 21 e 22 agosto Tropea ospita la terza edizione di Culture a Confronto, con gruppi folk da Argentina, Colombia, India, Messico, Russia e Perù

L’estate calabrese si accenderà grazie ai ritmi, colori e costumi di tutto il mondo di nuovo in scena a Tropea con “Culture a Confronto”, festival mondiale della cultura popolare. La rassegna, giunta alla sua terza edizione, si svolgerà il 21 e 22 agosto e vedrà come protagonisti alcuni dei gruppi folkloristici più rappresentativi delle diverse culture internazionali grazie al progetto ideato da Andrea Addolorato, direttore artistico del festival e presidente dell’associazione che dà il nome al festival.

Un appuntamento fisso dell’estate

Dopo due edizioni che hanno riscosso un grande successo, “Culture a confronto” si conferma quale appuntamento fisso dell’estate calabrese e vedrà arrivare a Tropea artisti e compagnie provenienti da tutto il mondo.

L’intreccio suggestivo tra colori, musiche e costumi delle diverse etnie continuerà a rappresentare la formula scelta per offrire un momento di confronto culturale sulle tradizioni storiche e popolari attraverso lo spettacolo.

Le sfilate per le vie del centro storico apriranno i momenti dedicati alle diverse esibizioni promuovendo l’immagine di Tropea come punto di riferimento del turismo culturale. Il festival sarà esportato a livello nazionale e internazionale anche attraverso un format televisivo prodotto da Life Communication.

I gruppi ospiti dell’edizione di quest’anno

Protagonisti dell’edizione di quest’anno saranno la formazione artistica e culturale “Huayra Muyoj” direttamente dall’Argentina; il gruppo “Fundacion Raices de Colombia” della città di Santiago de Cali; dall’India l’istituto Shilpagya per le danze popolari e strumenti musicali della città di Ahmedabad; dal Messico il “Ballet folklorico del Ateneo fuente universidad autonoma de Coahuila” composto prevalentemente da studenti universitari; il complesso “Goretz” ispirato alle danze popolari dell’Ossezia del Nord nella federazione russa; il “Grupo cultural de danzantes de Tijeras” dal Perù.

Il programma di “Culture a confronto” sarà, inoltre, arricchito da una formazione proveniente dalla Spagna, ancora in via di definizione, e dal contributo della “squadra di casa”, il Gruppo folk città di Tropea che collabora alla realizzazione del festival fin dalla sua nascita.