La Curva Sud chiama a raccolta la tifoseria. Nuovo appuntamento

“Come abbiamo annunciato la scorsa settimana, in vista del campionato 2025-26, ci teniamo a prendere una posizione ben precisa informando e confrontandoci con tutta la tifoseria, ultras e non. Proprio per questo mercoledi 23 luglio alle ore 19,00 invitiamo tutti in massa all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”. Ci riuniremo col fine di maturare una decisione per il bene prioritario della nostra maglia ma soprattutto per un prosieguo dignitoso della nostra storia.

Inutile sottolineare il nostro malcontento nei confronti di questa società, oggi dobbiamo guardarci negli occhi e con maturità cercare la soluzione.

Esserci per noi, per la nostra maglia e per la nostra storia!

Il futuro della Reggina conta più di ogni altra cosa”.