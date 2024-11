Da martedì 11 a venerdì 14 novembre. Tra reggio e messina l’Horcynus festival invernale

Focus su cinema arabo indagando il tema mediterraneo in costituzione. Appuntamento conclusivo il 6 dicembre con il premio horcynus orca. Ai movimenti civici tunisini e il concerto dei fratelli mancuso con l’orchestra del cileaREGGIO CALABRIA/MESSINA – Era stata annunciata nel corso della sessione estiva e adesso arriva, a cavallo dello Stretto, l’edizione invernale dell’Horcynus Festival, il focus sulla sponda sud del Mediterraneo dell’appuntamento dedicato alla sintesi dei percorsi di ricerca promossi dalla Fondazione Horcynus Orca, tra economie sociali e solidali, finanza etica e produzioni estetiche del Mediterraneo. Non cambia il tema portante di questa edizione 2014, Mediterraneo in Costituzione, che verrà indagato a partire da un osservatorio privilegiato: la Tunisia, Paese ospite del festival.“Siamo giunti al secondo anno dell’edizione invernale dell’Horcynus Festival – sottolinea Gaetano Giunta, presidente della Fondazione Horcynus Orca – un appuntamento pensato e costruito affinché i programmi di ricerca avviati nel corso dell’anno abbiano un importante impatto educativo sui nostri territori. Non a caso questa edizione è stata progettata insieme all’Università Mediterranea di Reggio Calabria e ad alcune scuole superiori dell’area dello Stretto di Messina. Saranno centinaia i ragazzi e i giovani che avranno la possibilità di incontrare intellettuali, protagonisti, testimoni di quelle aree del Mediterraneo così fortemente tormentate, dove in modo frammentato si sta consumando una sorta di terza guerra mondiale, ma che d’altra parte costituiscono anche un laboratorio straordinario, e spesso senza voce in Occidente, di costruzione di speranze di liberazione e di futuro. Non è un caso quindi – conclude Giunta – che il Paese ospite sia la Tunisia e che il Premo Horcynus Orca 2014 venga assegnato ai movimenti civili tunisini protagonisti nel 2011 della rivolta e poi della costruzione della prima Costituzione democratica dell’area”.Quella tunisina, infatti, è la prima e al momento unica Costituzione democratica laica nata dalle macerie della Primavera Araba. Un punto d’approdo che l’Horcynus Festival invernale vuole ricostruire, a partire dallo sguardo offerto dalla cinematografia araba e mediterranea su tutta la regione mediorientale, con la sezione “Mare di Cinema Arabo”, diretta da Erfan Rashid. Si comincia martedì 11 e mercoledì 12 novembre alle 10.00 con una due giorni di cinema arabo nell’Aula Magna della Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Martedì si parlerà di Iraq e Kurdistan, attraverso i cortometraggi: The lost voice di Bavi Yassin (Belgio, 2013), Silhouet di Kamiran Betasi (Kurdistan, 2013), Cotton di Louay Fadhel (UAE/Iraq, 2013), The Deep di Haider Rashid (Italia/Iraq, 2013). A inquadrare le pellicole ci penserà il direttore artistico della sezione nonché direttore del programma arabo del Dubai Film Festiva, il giornalista curdo-iracheno Erfan Rashid.Mercoledì, invece, obiettivo puntato sul Libano con Void di Tarek Korkomaz, Zeina Makki, Jad Beyrouthy, Christelle Ighniades, Salim Haber, Maria Abdel Karim, Naji Bechara (Libano, 2013), film che descrive gli eventi che si svolgono alla vigilia del sit-in in piazza del Parlamento di Beirut per presentare la petizione delle donne volta ad accendere i riflettori sui casi dei loro uomini scomparsi. A seguire Troubled Waters di Toufic Kreich (Libano, 2013) e il dialogo con il regista.Giovedì 13 novembre l’Horcynus Festival si sposta al Teatro Politeama Siracusa di Reggio Calabria per incontrare, dalle 17.00, gli studenti dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, a cui verrà presentato un focus su Iraq e Italia affidato a Sta per piovere di Haider Rashid (Italia/Iraq, 2013), un film dedicato alle seconde generazioni di migranti, intrappolati nei meandri dall’assurda e anacronistica legislazione italiana. Per approfondire ulteriormente i temi del film, dopo la proiezione il pubblico potrà dialogare con l’attore Mohammed Hanifi.Venerdì, invece, l’Horcynus Festival invernale si trasferisce al Cinema Apollo di Messina per l’incontro con i ragazzi delle scuole superiori della città, ai quali verrà proposto, nell’ambito della giornata dedicata alla Tunisia, Ya Man Aach(Campa cavallo) di Hinde Boujemaa (Tunisia, 2013), un film ambientato a Tunisi nel 2011 sul quale il pubblico si confronterà con la regista tunisina. A seguire verrà proiettato il docufilm Wooden Hand (Mano di legno) di Kaouther ben Haniya (Tunisia/Francia, 2013).“Nel nostro piccolo, tra Messina e Reggio Calabria, stiamo facendo un grande lavoro, un capitolo – conclude Erfan Rashid, direttore artistico della sezione Mare di Cinema Arabo dell’Horcynus Festival – di un discorso iniziato quando non si sentiva parlare di rivoluzione. Fin da allora l’Horcynus Fest segnalava le forze in movimento, quelle dei giovani che nel 2011 sono sfociate nello tsunami che ha travolto le dittature. Una rivoluzione che ancora non si è fermata e continuerà a produrre effetti non sempre positivi. Ma un cambiamento c’è stato e lo spauracchio della dittatura nelle menti dei cittadini è caduto, anche se purtroppo scorrerà ancora molto sangue, perché, citando il Premio Nobel egiziano, le rivoluzioni le fanno i folli ma se ne appropriano gli altri, come è accaduto in Egitto. Il ruolo di Mare di Cinema Arabo in questo quadro – aggiunge – è quello di raccontare attraverso la cinematografia cosa sta accadendo. E mi sento di dire che anno dopo anno, mese dopo mese, stiamo costruendo un muro contro l’ignoranza di queste realtà troppo spesso sconosciute in Occidente. Un muro su cui si può disegnare una speranza verso un futuro migliore”.È in questa cornice che si inseriscono i due eventi speciali dell’Horcynus Festival, entrambi in programma per la serata conclusiva, quella del 6 dicembre al Teatro Politeama Siracusa di Reggio Calabria: la consegna del premio Horcynus Orca ai movimenti civici per la Costituzione democratica in Tunisia e il concerto dei Fratelli Mancuso insieme all’Orchestra del Teatro Comunale Francesco Cilea diretta dal Maestro Dario Siclari, una produzione musicale Horcynus Orca. s link