Da martedì, fino al 12 settembre la mostra fotografica “Pride & Prejudice” di Cosimo Alfarano

A seguito del successo del Calabria Pride,svoltosi lo scorso luglio a Reggio Calabria,il fotografo Cosimo Alfarano ripropone il progetto “Pride & Prejudice”,un percorso fotografico,composto da nove scatti,che rappresenta uno sguardo alternativo sul tema della discriminazione. La particolarità di questo progetto sta nel trasmettere un messaggio coniugando diversi generi stili,le immagini rappresentano dei soggetti surreali caratterizzati da colori molto accesi,sottile richiamo all’arte pop.

L’intenzione è quella di trattare un argomento,mai attuale come in questo periodo storico-sociale,con sensibilità ma,allo stesso tempo,cercando di provocare una reazione nel visitatore,con l’impatto emotivo che solo la fotografia sa suscitare.

Cosimo Alfarano,giovane fotografo calabrese,si è dedicato negli ultimi anni allo studio ed alla documentazione fotografica di un fenomeno artistico in forte espansione nel nostro nostro paese,la street art,che ha radici profonde risalenti all’America degli anni ’70;collaborando con diversi artisti ha imparato quanto sia importante essere diretti nell’esprimere le proprie idee e comunicarle,visivamente,al pubblico.

La mostra verrà ospitata dal Palazzo della Provincia di Reggio Calabria,situato in Piazza Italia,a partire da martedì 9 settembre 2014 alle ore 11.00,che sancirà l’inaugurazione,per poi protrarsi fino a venerdì 12 settembre secondo gli orari d’ufficio della Provincia.