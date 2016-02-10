Dal 14 al 20 febbraio la Special British Week 2016!

La BRiTiSH SCHOOL International House, in occasione dell’inizio dei nuovi Percorsi Formativi 2016 per gli adulti, organizza la terza edizione della “SPECIAL BRiTiSH WEEK – la settimana ideale per iscriversi!” che si svolgerà a Reggio Calabria dal 14 al 20 Febbraio 2016.

Eventi in inglese gratuiti e sconti per chi si iscrive

La settimana sarà caratterizzata da una serie di eventi in lingua inglese, gratuiti e aperti a tutti gli interessati e da una promozione, con sconti fino a 200 Euro per chi si iscrive entro il 20 Febbraio!

Gli eventi consentiranno di vivere l’inglese, e più in generale la cultura anglosassone, in maniera interessante e divertente e spazieranno dal rugby al cinema in lingua originale, dal pub quiz ad un seminario su come scrivere il proprio CV in inglese in maniera chiara ed efficace.

Le attività sono aperte a tutti gli interessati e sono gratuite. La disponibilità dei posti è però limitata ed è quindi necessaria la prenotazione.

Durante tutta la settimana sarà possibile sostenere gratuitamente e senza alcun impegno il test di valutazione delle competenze di lingua inglese, per definire il proprio livello di conoscenza iniziale. Per chi si iscriverà alla scuola durante la “SPECIAL BRiTiSH WEEK” sono previste riduzioni fino a 200 Euro sul costo dei Percorsi Formativi, sia graduali che intensivi.

Sei interessato? PRENOTATI: www.britishschoolrc.com/sbw

Di seguito il dettaglio delle attività.

dal 15 al 20 Febbraio – Test Di Valutazione

Test di valutazione delle competenze di lingua inglese, per definire il proprio livello di conoscenza iniziale.

Data: da Lunedì 15 a Sabato 20 Febbraio

da Lunedì 15 a Sabato 20 Febbraio Orario: su prenotazione

su prenotazione Sede: BRiTiSH SCHOOL Reggio Calabria – Via Argine Destro Annunziata 13

Dal pub rugby al seminario sul CV in inglese

Domenica 14 Febbraio – Pub Rugby: Italy vs England

Il Rugby “BRiTiSH way”: pub, piccole scommesse e una pinta di birra!

E se vince l’Italia, estrazione tra i partecipanti all’evento di 5 buoni Amazon da 50€!

All’attività parteciperà una delegazione della ASD Rugby Reggio Calabria!

Data: Domenica 14 Febbraio

Domenica 14 Febbraio Orario: 15:00 – 17:00

15:00 – 17:00 Sede: Wallace Pub – Via Circonvallazione Nord Parco Caserta 25/a

Martedì 16 Febbraio – Seminar: How to write My CV in English

A grande richiesta una nuova edizione del seminario su come scrivere “a great CV in English”.

Data: Martedì 16 Febbraio

Martedì 16 Febbraio Orario: 19:45 – 21:00

19:45 – 21:00 Sede: BRiTiSH SCHOOL Reggio Calabria – Via Argine Destro Annunziata 13

Giovedì 18 Febbraio – Quiz&Music night

Quiz, musica e cinema in lingua originale

Quiz de “Il Genio” in inglese, apericena e buona musica: Sounds Good!

Data Giovedì 18 Febbraio

Giovedì 18 Febbraio Orario: dalle 21:30

dalle 21:30 Sede: Ty Music Club – Via Santo Stefano da Nicea

Venerdì 19 Febbraio – AperiCine in English

Film in lingua originale con sottotitoli in inglese e apericena: not too bad!

« Star Wars: The return of the Jedi» con Carrie Fisher e Harrison Ford

Data: Venerdì 19 Febbraio

Venerdì 19 Febbraio Orario: 20:00

20:00 Sede: BRiTiSH SCHOOL Reggio Calabria – Via Argine Destro Annunziata 13



Informazioni sul film: http://www.comingsoon.it/film/il-ritorno-dello-jedi/15199/scheda/

«Una settimana da Dio», con Jim Carrey, Morgan Freeman e Jennifer Aniston

Data: Venerdì 19 Febbraio

Venerdì 19 Febbraio Orario: 20:30

20:30 Sede: BRiTiSH SCHOOL Reggio Calabria – Via Argine Destro Annunziata 13



Informazioni sul film: http://www.comingsoon.it/film/una-settimana-da-dio/1013/scheda/

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.britishschoolrc.com