Dal 18 ottobre a Reggio Calabria la mostra fotografica “Riscopriamo l’Aspromonte”

Proseguono le iniziative del progetto “Riscopriamo l’Aspromonte” ideato e promosso dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il contributo e il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Il progetto ha, inoltre, il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, Roghudi e Santo Stefano in Aspromonte.

Dopo il grande successo degli eco-laboratori “Creativamente Parco” che hanno coinvolto oltre cinquanta bambini del comune di Roghudi e Santo Stefano, con attività di sensibilizzazione ambientale per la tutela delle specie faunistiche del parco, il percorso progettuale prosegue con l’allestimento di una mostra fotografica collettiva di quaranta immagini fotografiche a colori e in bianco e nero, scattate nei territori del parco per riscoprire le numerose specie faunistiche e floreali presenti in questi luoghi. Un complesso ecosistema, che contraddistingue e arricchisce un paesaggio eterogeneo di particolare fascino, assumendo una funzione di rilevante valore ambientale all’interno del parco d’Aspromonte.

Dal 18 al 24 ottobre, nella Galleria di Palazzo San Giorgio sul corso Garibaldi di Reggio Calabria, sarà possibile apprezzare gli scatti dei fotografi: Domenico Timpano, Carmelo Fiore, Gianni Vittorio, Raffaele Astorino, Antonio e Jacopo Macheda, Antonio Pitea, Antonello Diano, Tony Mezzatesta e Tirso Ceazar Pons. L’esposizione sarà aperta al pubblico tutti i giorni – esclusa la domenica mattina – dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19,00, con ingresso libero.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle numerose attività promosse e sostenute dall’Ente Parco per la valorizzazione del patrimonio culturale ed identitario dell’Aspromonte.

L’inaugurazione della mostra è prevista per mercoledì 18 ottobre alle ore 17, alla presenza dei fotografi, del presidente Giuseppe Mazzacuva e del direttivo dell’associazione, del presidente del Parco Giuseppe Bombino, del presidente del consiglio comunale di Reggio Calabria Demetrio Delfino e del consigliere Demetrio Marino delegato a Turismo e spettacolo della città metropolitana.