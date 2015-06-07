Dal 19 al 21 Giugno “English Summer” al Villaggio dei Giovani

Dal 19 al 21 Giugno, l’associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., presso il Villaggio dei Giovani (bene confiscato alla criminalità organizzata, riqualificato e gestito dall’associazione) offre la possibilità di vivere tre giorni di vita comunitaria in “stile inglese”. Nel corso di questa esperienza, l’unica lingua per comunicare tra i partecipanti sarà, appunto, l’inglese. Questa particolare attività nasce dall’idea di offrire ai ragazzi la possibilità di sperimentarsi con la lingua più conosciuta e parlata al mondo, attraverso strumenti quali lezioni frontali, ascolto e conversazione, grazie alla disponibilità di un docente universitario e di tutor altamente qualificati che seguiranno i partecipanti nel corso dell’esperienza.

Per partecipare a questa attività residenziale, un prerequisito essenziale è un livello di conoscenza della lingua inglese pari ad una certificazione di Livello B1.

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 16 giugno.

Ulteriori informazioni sono disponibili sui canali social di Attendiamoci e sui siti web www.attendiamoci.it / www.villaggiodeigiovani.it

From June 19th to 21st, Attendiamoci offers the chance to live a three-day “English-style” community life experienc at the Villaggio dei Giovani. During this incredibly exciting experience, English will be the only language spoken at the Villaggio!

Attendiamoci will offer classes in both speaking and listening abilities, held by a university professor and supervised by highly qualified tutors.

Minimum Level Required: B1

Booking and further information

www.attendiamoci.it – www.villaggiodeigiovani.it