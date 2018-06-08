Dal 25 giugno: corsi di Inglese Full Immersion. Più veloci, meno costosi!
Corsi estivi di inglese full immersion all'International House British School: 45 ore in circa un mese, con preparazione agli esami Cambridge English
08 Giugno 2018 - 10:26 | di Vincenzo Comi
Al via anche quest’anno all’International House British School i Corsi Estivi Full Immersion di inglese in preparazione agli esami Cambridge.
I percorsi rappresentano un’ottima opportunità per chi non ha potuto concentrarsi sull’apprendimento dell’Inglese nel corso dell’anno.
Sono infatti 4 volte più veloci, in quanto concentrano in circa un mese quello che normalmente viene svolto nell’arco di 4 mesi e mezzo, ed il 40% meno costosi rispetto ai corsi standard dello stesso numero di ore svolti durante l’inverno.
I corsi si svolgeranno dal 25 Giugno al 18 Luglio, su 4 giorni a settimana (dal lunedì al giovedì), per 3 ore al giorno e prevedono 45 ore di lezione con docenti madrelingua o bilingue specializzati, durante le quali verranno sviluppate tutte le 4 principali abilità linguistiche: conversazione, ascolto, lettura e scrittura.
Per chi è interessato è prevista, compresa nel corso, la preparazione agli esami Cambridge English della sessioni di fine Luglio e Settembre 2018: attività di simulazione e feedback per apprendere le tecniche d’esame, acquisire familiarità con l’esame ed individuare le aree di miglioramento su cui concentrarsi.
A supporto della preparazione ed in aggiunta alle 45 ore in aula, è consentito l’accesso illimitato al Self Access Centre della Scuola, un ambiente interattivo con più di 5.000 attività finalizzate alla pratica dell’inglese.
Per maggiori informazioni:
Link: IHBS-Full Immersion
Telefono: 0965 20024.
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