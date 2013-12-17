Dal web tutte le idee regalo più bizzarre per questo Natale

di Maria Carmela Di Marte – Come ogni anno si avvicina il momento più entusiasmante per alcuni, più stressante per altri: la scelta dei regali di Natale per parenti, amici, fidanzati, toy boy e via discorrendo.

Idee regalo per gli altri e per sé stessi

Aggiungiamoci anche noi stessi, visto che alla fine della corsa per il miglior regalo, ognuno di noi si auto-regalerà un qualcosa. E questo è scontato tanto quanto la stella di Natale sull’albero. E per venirci incontro in questa faticosa impresa, il web ci propone le migliori idee presenti sul mercato. Si passa dai classici regali standard come trucchi, profumi, abbigliamento e gioielli, a quelli facenti parte dell’universo tecnologico fino a giungere ai regali che mai avresti pensato potessero esistere.

Ed ecco che per quest’ultima categoria, il sito it.mydays propone esperienze bizzarre come idee regalo, per chiunque voglia ad esempio fare un giro su una Ferrari o pernottare in un igloo, con la variante romantica dotata di luce soffusa rosa; per chi invece volesse fare un giro in mongolfiera o provare il paintball o semplicemente partecipare ad una cena con burlesque.

L’applicazione LikelyGift per trovare il regalo giusto

Insomma in questo sito vi sono idee per tutti i gusti e per tutte le menti folli. Per chi invece non ha trovato il tempo per gironzolare personalmente nella miriade di negozi presenti nella propria città o ha perso la voglia di farlo perché lo stress l’ha divorato, c’è l’applicazione LikelyGift, che attraverso l’acceso da account facebook e la selezione dell’amica/o a cui dover fare il regalo, attraverso una selezione di like cliccati da quest’ultima/o, ti fa ottenere le proposte giuste selezionandole tra diversi negozi. E per chi volesse inoltrarsi nel mondo tecnologico, ecco che il web propone la mini aspirapolvere USB per tastiera dotata di spazzola con setole e testina flessibile in gomma ed interruttore con doppia funzione: accensione della luce led e attivazione dell’aspirapolvere.

Compaiono inoltre coperte con le maniche, cuscini fidanzato a forma di braccio, cuscini da collo con autoparlanti, cavatappi elettronici e tazze a forma di obiettivo fotografico.

In questa miriade di proposte, non rimane altro che scegliere e sperare di non aver scelto il regalo sbagliato.