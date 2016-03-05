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‘Dulcis in Corso’, la festa del dolce e dei prodotti tipici

Dall'8 al 18 aprile, da Piazza Garibaldi alla Villa Comunale, cinquanta stand tra dolci e prodotti tipici per la festa organizzata dal Comitato Corso Sud

05 Marzo 2016 - 16:08 | di Redazione

Dolci calabresi in vendita alla festa Dulcis in Corso di Reggio Calabria

bakery products on bagging

Si terrà dall’ 8 al 18 aprile a Reggio Calabria, nella zona da Piazza Garibaldi alla Villa Comunale, la manifestazione “Dulcis in Corso”, festa del dolce e dei prodotti tipici.

50 stands per una manifestazione, organizzata dal Comitato Corso Sud, dal sicuro successo, come per i mercatini di Natale.

Gli stands saranno aperti tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 22.

Dulcis in Corso: festa del dolce a Reggio Calabria dall'8 al 18 aprile

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