‘Dulcis in Corso’, la festa del dolce e dei prodotti tipici
Dall'8 al 18 aprile, da Piazza Garibaldi alla Villa Comunale, cinquanta stand tra dolci e prodotti tipici per la festa organizzata dal Comitato Corso Sud
05 Marzo 2016 - 16:08 | di Redazione
bakery products on bagging
Si terrà dall’ 8 al 18 aprile a Reggio Calabria, nella zona da Piazza Garibaldi alla Villa Comunale, la manifestazione “Dulcis in Corso”, festa del dolce e dei prodotti tipici.
50 stands per una manifestazione, organizzata dal Comitato Corso Sud, dal sicuro successo, come per i mercatini di Natale.
Gli stands saranno aperti tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 22.
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