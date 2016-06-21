Il Centro Internazionale Scrittori presenta al Museo Archeologico il progetto di un Museo dell'Immagine al tempo stesso reale e virtuale

Mercoledì 22 giugno, alle ore 17.30, nella Sala conferenze del Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori presenta il progetto: “Dalla memoria storica alla memoria virtuale: progetto di Museo dell’Immagine per la Città metropolitana”. Intervengono: Dott.ssa Patrizia Nardi, Assessore alla Cultura del comune di Reggio Calabria, Franco Arcidiaco, componente dello staff del Sindaco e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis.

Il progetto, realizzato dal prof. Domenico Labate, massmediologo, già docente a contratto di Sociologia e Tecnica dei Processi Comunicativi presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, offre una notevole opportunità di raccogliere oltre agli oggetti, anche una sterminata quantità di immagini ferme o in movimento, che si “depositano” in quella che ormai tutti conosciamo come la “realtà virtuale”. Nell’intreccio di queste due valenze prende corpo il progetto di un Museo dell’Immagine che sia al contempo reale e “virtuale”.

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Le varie sezioni e sottosezioni del Museo intendono ripercorrere i fatti più significativi della storia di città: dal terremoto del 1908 al ventennio mussoliniano, dal lavoro contadino all’archeologia industriale, dall’emigrazione dell’800-900 alla nuova emigrazione extracomunitaria. Il progetto, inoltre, prevede una sua struttura funzionale, un qualificato organico e un Comitato Scientifico presieduto dal Direttore e da quattro esperti nei vari campi previsti dal progetto.