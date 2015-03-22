La “Dante Alighieri” presenta i nuovi corsi formativi in ambito Digital

Sei corsi di alta formazione su sviluppo web, app mobile e social media marketing: la presentazione all'Università per Stranieri Dante Alighieri

di Fabiana Tripodi – Lunedì 23 marzo 2015 alle ore 12.00 presso l’Aula Magna dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”di Reggio Calabria sita in Via del Torrione 95, dopo i saluti introduttivi del Prof. Salvatore Berlingò – Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, verranno presentati dall’Ing. Alberto Muritano – Direttore Scientifico dei Corsi – i seguenti Corsi di Alta Formazione Universitaria aperti a diplomati e laureati (lauree triennali e specialistiche):

• Corso di Alta Formazione in Web Developer JAVA,

• Corso di Alta Formazione in Web Developer C#, .NET,

• Corso di Alta Formazione in Web Developer PHP,

• Corso di Alta Formazione in Mobile Developer iOS,

• Corso di Alta Formazione in Mobile Developer Android,

• Corso di Alta Formazione in Social Media Marketing.

I corsi, che abbracciano le aree Web, Mobile e Social, saranno tenuti da esperti docenti e professionisti, con la finalità di potenziare le competenze di coloro i quali desiderino lavorare come programmatori Web e Mobile o come esperti in Social Media Marketing.

Perché formarsi in ambito digitale

La rivoluzione digitale ha introdotto nuove forme di comunicazione e di trasmissione delle informazioni. Il boom dei social network, la rapida diffusione di smartphone, tablet e altre tecnologie basate sull’utilizzo di internet, hanno incentivato la nascita di Web Agency, Digital Factory ed imprese specializzate, che necessitano di figure professionali con competenze specifiche, in grado di sostenere le richieste di un mercato fortemente in crescita. E nella maggior parte dei casi le aziende ricercano lavoratori già preparati e pronti ad essere inseriti in tempi rapidi nei team di lavoro.

L’obiettivo dei Corsi di Alta Formazione è proprio quello di formare nuove figure professionali con competenze elevate, fornendo gli strumenti adeguati per lavorare nel settore ICT. I partecipanti avranno la possibilità di potenziare le proprie competenze tecniche specifiche attraverso un percorso di formazione incentrato sulla pratica e che prevede, in seguito al superamento di una prova finale, il rilascio di CFU (Crediti Formativi Universitari) e di un attestato.

Dove si svolgono le lezioni

Le attività didattiche si terranno presso i locali dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e avranno una durata di circa 2 mesi per i corsi dell’area Web e Mobile e di circa 1 mese per quelli dell’area Social.

Per i laureandi è consentita la partecipazione ai corsi in qualità di uditori.

Informazioni e iscrizioni

Tutti coloro i quali desiderino ricevere maggiori informazioni, sono invitati a partecipare all’evento di presentazione che si terrà lunedì 23 marzo 2015, alle ore 12.00, presso l’aula magna dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria o a chiamare il 3291241258.