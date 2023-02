Dante Alighieri, l'associazione Mnemosine: 'Da noi 3 milioni di euro l'anno ma ugualmente estromessi'

Università Dante Alighieri di Reggio Calabria, settimana probabilmente decisiva per intuire quale sarà il possibile futuro dell’ateneo reggino.

Come già riportato su queste pagine, si terrà nei prossimi giorni la seconda riunione tra gli enti istituzionali presenti all’interno dello statuto, ovvero il Consorzio Dante Alighieri, il Comune di Reggio Calabria (a presenziare nella prossima occasione dovrebbe essere il sindaco f.f. Brunetti, assente nella prima riunione), la Città Metropolitana e la Camera di Commercio.

Arriva intanto la reazione dell’Associazione Mnemosine, ente che ha collaborato per diversi anni con la Dante Alighieri, risultando di fatto l’introito principale per le casse dell’ateneo reggino.

Il prof. Nino Barbera, Legale Rappresentante dell’Associazione Mnemosine, attraverso una nota inviata alla nostra redazione chiarisce i rapporti tra l’ente e l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria, evidenziando come l’interruzione del rapporto sia arrivata nonostante permettesse all’ateneo reggino di introitare nelle casse cifre tra i 2 e i 3 milioni di euro l’anno.

“Il “contributo annuo consistente” da parte dell’Associazione Mnemosine” (come da voi riportato nell’articolo), non è un “contributo”, ma si tratta di cospicue somme dovute e spettanti all’Università per il comune progetto riguardante la formazione post Universitaria (Master e Corsi di Perfezionamento).

Tale collaborazione tra l’Università e l’Ente che io rappresento, iniziata nel 2009 con il Magnifico Rettore Salvatore Berlingò, ha procurato a decorrere da quella data, un introito annuo per l’ateneo reggino variabile da circa 2.000.000 (Duemilioni/00) a oltre 3.000.000,00 (Tremilioni/00) di euro in relazione al numero di iscritti ai corsi”.