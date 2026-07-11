Danza sportiva: Reggio Calabria sul tetto d’Italia con le stelle dell’ASD Copacabana

“Quando il talento, il sacrificio e la passione si trasformano in eccellenza, a vincere non è soltanto una scuola di danza, ma un’intera città“. Con queste parole il Consigliere Comunale Mario Cardia ha espresso il proprio plauso alla Shed Studios by ASD Copacabana, autentica eccellenza dello sport reggino guidata dal Presidente e Maestro Alessandro Mitidieri, affiancato dal Direttore Artistico Claudio Bagnato e dalle maestre Mariangela Bagnato e Olena Honcharenko.

Ai Campionati Italiani della FIDESM – Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, unica federazione del settore riconosciuta dal CONI, la compagine reggina ha scritto un’altra straordinaria pagina di sport conquistando numerosi titoli di Campionesse e Vicecampionesse d’Italia, confermandosi tra le realtà più prestigiose del panorama nazionale.

“Si tratta di un risultato che rende orgogliosa l’intera comunità reggina. Dietro ogni medaglia ci sono anni di sacrifici, professionalità, disciplina e una straordinaria capacità di valorizzare i giovani talenti. L’ASD Copacabana rappresenta un modello virtuoso che porta il nome di Reggio Calabria ai massimi livelli dello sport italiano e internazionale“.

Un medagliere da protagoniste assolute

Le atlete reggine hanno dominato le rispettive categorie nelle discipline Jazz Dance, Modern Contemporary e Show Dance, confermando un livello tecnico e artistico di assoluto valore.

Categoria 8/12 anni

Protagoniste le giovanissime Asia Latella e Mia Franchini.

Asia Latella conquista il titolo di Campionessa Italiana nella Jazz Dance, aggiungendo anche il titolo di Vicecampionessa Italiana nello Show Dance.

Mia Franchini firma una splendida prova conquistando tre medaglie di bronzo nel Modern Contemporary, Show Dance e Jazz Dance.

Nel Duo Asia Latella – Mia Franchini, le due atlete dominano la competizione conquistando tre medaglie d’oro e i titoli di Campionesse Italiane nel Duo Modern, Jazz e Show Dance.

Categoria 15/16 anni

Anche nelle categorie di più alto livello tecnico arrivano risultati di assoluto prestigio.

Francesca Assumma conquista il titolo di Campionessa Italiana nella Jazz Dance, accompagnato da due importanti argenti nel Modern e nello Show Dance.

Sofia Faucitano si laurea Campionessa Italiana nel Modern Contemporary, ottenendo inoltre un prestigioso quinto posto nello Show Dance.

Vittoria Iaria centra due finali nazionali classificandosi sesta nel Modern Contemporary e settima nello Show Dance.

Nel Duo Sofia Faucitano – Vittoria Iaria, arriva un altro straordinario successo con il titolo di Campionesse Italiane nello Show Dance.

Mitidieri: «Un successo costruito con sacrificio»

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente Alessandro Mitidieri, Dirigente Sportivo CONI di I livello. “Vedere queste ragazze sul podio e sentire pronunciare il nome di Reggio Calabria ai vertici della danza sportiva italiana rappresenta la conferma della qualità del nostro lavoro. Ogni medaglia è il risultato di dedizione, sacrificio, umiltà e allenamenti quotidiani. Essere stabilmente tra le migliori scuole d’Italia è motivo di orgoglio e uno stimolo a migliorarci ancora, portando con fierezza la nostra città e l’Italia nelle prossime competizioni internazionali.

Questi risultati – conclude il Consigliere Comunale Mario Cardia – testimoniano come lo sport rappresenti uno straordinario strumento di crescita, educazione e promozione del territorio. L’ASD Copacabana continua a scrivere pagine importanti della storia sportiva della nostra città, formando atlete di altissimo livello e portando il nome di Reggio Calabria sul tetto d’Italia. A tutte le ballerine, ai maestri, ai dirigenti e alle famiglie rivolgo le più sincere congratulazioni, con l’augurio che questo sia soltanto un altro prestigioso traguardo di un percorso destinato a regalare ancora grandi soddisfazioni”.