Sanità in Calabria, Dario Padrone è il nuovo direttore amministrativo di Azienda Zero

“L’Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria ha nominato il nuovo direttore amministrativo. Il direttore generale di Azienda Zero, Gandolfo Miserendino, ha optato per una figura multidisciplinare, che ha una solida esperienza in ambito di sistemi informativi aziendali e che vanta, altresì, anche buone competenze sotto il profilo del controllo di gestione e della contabilità”.