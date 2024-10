Klaus Davi attacca Perna: ‘Affermazioni offensive nei confronti dei cittadini’

“Ieri quando ho sentito le affermazioni del vice sindaco dottor Tonino Perna mi sono detto ‘ma dove siamo dal mio amico Antonio Ricci a ‘Scherzi a Parte’?.

Invito reggine e reggini ad ascoltarle dalla sua viva voce le sue parole (le trovate sul sito di RTV) perché sono surreali e rivelatrici di cosa

aspetta loro. Colui che, in caso di condanna del sindaco Falcomatà per il processo Miramare ,guiderà la città dello Stretto ha dichiarato:

“C’è il Covid ma c’è anche la crisi economica. Il comune può fare fino a un certo punto se il governo e la regione non intervengono come sapete”.

E già qui c’è l’ambiguo ‘pizzino’ di Perna rivolto ai cittadini ritenuti evidentemente un branco di beoti, visto che avevano promesso che avrebbero risolto tutti i problemi con il famoso ‘secondo tempo’. Ma tant’è. Già fanno

marcia indietro. Ma ora attiva il pugno nello stomaco:

“Ci rivolgeremo ai cittadini per cose specifiche per quanto riguarda LA RACCOLTA DI FONDI

finalizzate a questioni sociali rilevanti”.

Testuali parole. Non è Crozza adirlo giuro che è Perna. Pensavo di essere ubriaco io, tanto sono grottesche, offensive dell’intelligenza dei cittadini e anche illegali. Quindi, come avevamo

messo in chiaro in campagna elettorale, Falcomatà ha preso per i fondelli gli elettori sostenendo che sarebbero arrivati una marea di milioni e che con quei soldi le casse del comune sarebbero state salvate.

Dirette facebook con il Ministro del Tesoro e altri esponenti del governo per sottolineare

che “Reggio è salva” “i soldi arriveranno” ” i servizi verranno finanziati” “è arrivata la svolta ” eccetera eccetera. Oggi apprendiamo, esterrefatti, che l’uomo forte della neo giunta pensa di chiedere i soldi ai cittadini per finanziare tramite la raccolta fondi i servizi del comune.

Da una parte reggine e reggini sono invasi dall’immondizia, non hanno l’acqua in

casa, non possono contare sui servizi sociali, interi quartieri sono abbandonati al loro destino di degrado e miseria. Dall ‘altra la

mirabolante giunta Falcomatà pensa che non sia sufficiente per poter disporre dei servizi essenziali (negati) pagare le più salate tasse di

Italia. No, chiederà – e se lo farà commetterà un reato – ai già vessati contribuenti di una fra le città più povere di Italia di partecipare a una

tragicomica ‘raccolta fondi’ per finanziare i servizi del comune per i quali già sono tartassati! Non ci credete? Basta ascoltare l’audio dalla viva voce del vice sindaco Perna! Povera Reggio povera Calabria e soprattutto

poveri cittadini”.

Lo ha affermato, in una nota, Klaus Davi, massmediologo, ex candidato sindaco di Reggio Calabria.