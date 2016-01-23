Davide Savo Sardaro e’ un nuovo giocatore della Vis

Si arricchisce di un nuovo elemento di spessore il roster della Vis, capolista imbattuta del campionato calabrese di serie C Silver. Dal mercato degli svincolati arriva Davide Savo Sardaro, play/guardia ciociaro classe 1994. Fisico esplosivo, alto un metro e 86 centimetri, si è formato cestisticamente nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma, dove ha esordito in Dnb nella stagione 2011/12. Nonostante la giovanissima età, vanta già un pedigree cestistico di tutto rispetto, avendo indossato la canotta di Veroli in Lega 2, Bernalda in Dnb e Minerva Roma in Dnc. La scorsa stagione ha militato nella Lucarelli Expert Sora in serie C Nazionale.

Le caratteristiche del nuovo giocatore

Ottimo difensore, forte nell’uno contro uno, attacca il ferro con continuità: queste le caratteristiche principali del play/guardia laziale, classico giocatore di sistema che adesso i coach D’Arrigo e Farina cercheranno di inserire il più rapidamente possibile nei meccanismi già ben oleati della squadra.

“Sono contentissimo di essere a Reggio Calabria – le prime parole di Savo Sardaro a pochi minuti dall’ufficialità del suo ingaggio. Ringrazio il direttore e i coach che mi hanno voluto qui. La Vis è una società ambiziosa che ha un bel progetto finalizzato al raggiungimento della serie B. Un progetto che ho sposato fin da subito. Ho visto giocare i miei nuovi compagni nel match infrasettimanale contro la Nuova Jolly: sono una buonissima squadra, non a caso in testa alla classifica senza sconfitte. Spero di poter dare il mio contributo al raggiungimento dell’obiettivo finale”.

Il mercato della Vis

Dopo l’ingaggio di Fazio di appena una settimana fa, il dg Di Bernardo, sempre attivissimo sul mercato, ha dunque portato a Reggio Calabria un altro giocatore di sostanza che va a completare il reparto degli esterni. Savo Sardaro ha già disputato un paio di allenamenti con la squadra. Potrebbe esordire domani nel derby casalingo contro la Botteghelle Basket.