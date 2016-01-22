La Vis si aggiudica il derby con la Nuova Jolly e resta al comando

Soffre nel primo tempo, dilaga nella seconda frazione. È una Vis double face quella che incamera la quindicesima vittoria consecutiva al cospetto di una coriacea Nuova Jolly, che per metà gara ha cullato il sogno di infliggere alla capolista la prima sconfitta stagionale. Alla fine, però, è venuto fuori il maggior tasso tecnico e fisico degli uomini del duo D’Arrigo/Farina, tra le cui fila ha esordito brillantemente Antonio Fazio, capace di spaccare il match con una serie di triple, recuperi difensivi e contropiedi a campo aperto a cavallo tra i due tempi.

Le prime due frazioni: Nuova Jolly in vantaggio

Nelle prime due frazioni è la Nuova Jolly a condurre le danze, trascinata dalla verve offensiva di Costa e Sindoni. I jollini accumulano un vantaggio massimo di 8 punti, approfittando anche delle bassissime percentuali al tiro di Stracuzzi e compagni. Sono due accelerate di Fazio a regalare il primo sorpasso Vis praticamente sulla sirena. All’intervallo lungo gli ospiti sono avanti di tre lunghezze (33-30).

Nel secondo tempo la musica cambia. I bianco/amaranto imprimono ritmi alti al match che i padroni di casa non riescono più a sostenere: Spencer domina sotto le plance, Fazio è mortifero dall’arco dei tre punti e un positivissimo Cedro mette a referto punti e tanta sostanza a rimbalzo sia in difesa che in attacco. Il vantaggio si dilata fino all’83-58 finale che consente ai reggini di mantenere l’imbattibilità in campionato e di respingere al mittente il tentativo di riaggancio del Val Gallico in cima alla classifica.

Tabellino, risultati e classifica

Questo il tabellino della gara:

Nuova Jolly – Vis Reggio Calabria 58-83

(21-15, 30-33, 44-56)

Nuova Jolly: Costa 22, Sindoni 21, N.Vozza 2, Marino, Caccamo 8, Bagnato, Surace 4, Gatto, Speziale, La Rocca 1, Laiacona. Allenatore: Dattola

Vis Reggio Calabria: Stracuzzi 4, Warwick 20, Lobasso 6, Spencer 23, Fazio 19, Costantino 5, Cedro 5, Gerardis, Bonaccorso 1. Allenatori: D’Arrigo e Farina.

Arbitri: Viglianisi di Villa e Gallo di Reggio Calabria.

Risultati sedicesima giornata: Botteghelle-Val Gallico 62-84, Siderno-Villa 50-54, Pollino-Rende 58-79, Catanzaro-Lamezia 57-84, Nuova Jolly-Vis 58-83 (ha riposato Crotone).

Classifica: Vis 30, Val Gallico 28, Botteghelle* 20, Lamezia* 14, Rende** 12, Catanzaro 12, Nuova Jolly 10, Villa 10, Crotone 8, Pollino 6, Siderno** 4.

**Siderno e Rende due partite da recuperare.

*Botteghelle e Lamezia una partita da recuperare.

Prossimo turno (23/24 gennaio): Crotone-Siderno, Villa-Catanzaro, Lamezia-Nuova Jolly, Vis-Botteghelle, Val Gallico-Pollino (riposa Rende).