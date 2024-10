Cafiero De Raho sprona i reggini: ‘La criminalità può essere battuta. Insieme ce la possiamo fare’

A parlare davanti ad un nutrito gruppo di sostenitori in Via Marina a Reggio Calabria, accanto a Giuseppe Conte, questa mattina c’era anche Federico Cafiero De Raho, candidato del movimento ed ex procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fino al febbraio del 2022. Nel passato Cafiero De Raho ha ricoperto anche l’incarico di Procuratore aggiunto a Napoli e quello di Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria.

