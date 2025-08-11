DEAFest, il ministro Zangrillo ospite a Santo Stefano in Aspromonte

Il DEAFest 2025 prosegue a ritmo serrato i suoi appuntamenti estivi, facendo ballare e cantare le piazze delle Vallate del Gallico e del Catona. Dopo le date di Calanna, Borgo Croce, San Roberto e Laganadi, adesso tocca a Santo Stefano in Aspromonte, con un doppio appuntamento a tenerci compagnia martedì 12 agosto.

Prima della serata in musica con il concerto di Corde Libere, per l’occasione è stato infatti organizzato anche un importante dibattito pubblico, a cui parteciperà un relatore d’eccezione: il Senatore Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione. Non a caso, il tema lo riguarda da vicino: “Valorizzare le aree interne attraverso la Pubblica Amministrazione”, è questo il titolo della tavola rotonda, che si terrà con inizio alle ore 18:30, presso l’Auditorium Sala del Carmine.

Oltre al Ministro Zangrillo, che tirerà le conclusioni, al dibattito prenderanno parte: Diego Coppola, Vicesindaco di Santo Stefano in Aspromonte, nelle vesti di moderatore; Francesco Malara, Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Franco Marra, Sindaco di Sant’Alessio in Aspromonte, Domenico Romeo, Sindaco di Calanna e Consigliere metropolitano di Reggio Calabria, Michele Spadaro, Sindaco di Laganadi e Presidente dell’Associazione Comuni dell’Area dello Stretto, Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università degli studi Mediterranea, e Francesco Cannizzaro, Deputato della Repubblica.

A seguire, alle ore 21:30 nell’adiacente piazza, il concerto del gruppo strumentale Corde Libere, che riunisce prevalentemente strumenti a corda, evocando le culture delle diverse etnie del mondo, consentendo un viaggio virtuale per sublimare le espressioni più nobili delle interazioni umane.

Dopo la tappa di Santo Stefano in Aspromonte, sarà la volta di Mannoli, che la sera del 15 agosto con Paolo Belli & la sua band farà ballare tutta la Vallata, segnando la conclusione degli appuntamenti estivi del DEAFest, con arrivederci ai tanti appuntamenti d’autunno.