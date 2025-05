Palazzo di Giustizia, il Comune conferma: ‘Regione ha chiesto 5 milioni di euro. Se necessario, li restituiremo’

Palazzo di Giustizia, la Regione Calabria chiede 5 milioni, il Comune punta al dialogo per mantenere le risorse. Gli assessori Battaglia e Romeo: 'Nessun rischio per le casse comunali'

Il Comune di Reggio Calabria conferma (dopo la notizia pubblicata ieri sulle nostre pagine) l’esistenza della somma dovuta e richiesta di oltre 5 milioni di euro nei confronti della Regione Calabria, relativo ai fondi erogati per il finanziamento del Palazzo di Giustizia e successivamente revocati dalla Cittadella. Una somma importante e che dovrà essere restituita entro 60 giorni, come previsto dal decreto regionale.

L’amministrazione comunale sottolinea comunque che questa situazione non compromette il lavoro svolto in collaborazione con il Ministero della Giustizia, che ha assunto l’intero onere del completamento dell’opera. Allo stesso tempo, da Palazzo San Giorgio si proverà a capire nelle prossime settimane se i 5 milioni di euro potranno rimanere nelle casse comunali o si dovrà obbligatoriamente procedere alla restituzione.

I due assessori comunali Carmelo Romeo (con delega al Palazzo di Giustizia) e Mimmetto Battaglia (con delega al Bilancio) assicurano entrambi che non c’è alcun rischio per la tenuta finanziaria di Palazzo San Giorgio, essendo risorse ‘parcheggiate’ in attesa di capire l’evoluzione.

L’assessore Carmelo Romeo: ‘I lavori vanno avanti regolarmente’

“Nulla di inaspettato, non va a compromettere il lavoro che è stato svolto in questi anni con il Ministero della Giustizia e che vede il cantiere in corso.

Il Comune nel 2022 ha stipulato un protocollo di intesa con il quale ha concesso il diritto di superficie – spiega Romeo – rispetto al finanziamento non utilizzato ricevuto dalla Regione negli anni precedenti, perché è subentrato il contenzioso. Il Comune stesso aveva comunicato alla Regione che la costruzione del Palazzo passava totalmente al Ministero della Giustizia e quindi quelle risorse non servivano.

Tra enti sono interlocuzioni normali, in questo caso non avendo questo finanziamento ragione di esistere, i nostri uffici sicuramente adempiranno”.

Le parole dell’Assessore al Bilancio, Mimmetto Battaglia

“Si tratta di fondi accantonati nel bilancio, se dobbiamo restituirli li restituiremo – afferma Battaglia –. Le risorse riguardano un vecchio progetto riferite in particolare al parcheggio nell’area del Palazzo di Giustizia. Confido ancora che nell’interlocuzione con la Region possano rimanere in capo al Comune queste risorse, per anticipazioni riguardanti altri tipi di progetti. Vedremo le interlocuzioni nei prossimi giorni ma non ci sarà nessun tipo di problema nel nostro bilancio”, assicura l’assessore Battaglia.

Il Comune mantiene dunque la posizione di responsabilità rispetto al debito verso la Regione Calabria, confermando la volontà di adempiere agli obblighi finanziari se necessario. Allo stesso tempo, si dialogherà con la Regione nelle prossime settimane nel tentativo di far rimanere i 5 milioni di euro nelle casse comunali.