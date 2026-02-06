Decreto Ponte, Ciucci non sarà commissario: ‘Stretto di Messina continuerà il suo impegno’
Le parole dell'Amministratore delegato sull'approvazione del decreto Ponte da parte del Consiglio dei Ministri
06 Febbraio 2026 - 07:00 | di Eva Curatola
“Il contenuto del decreto conferma la volontà del governo di realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina, ponendo l’obiettivo primario di conformarsi ai rilievi della Corte dei Conti sulla Delibera Cipess e sul III Atto aggiuntivo alla convenzione.
In questo quadro confermo che la società Stretto di Messina continuerà nel suo costante impegno per completare la procedura approvativa e per avviare al più presto la fase realizzativa del progetto”.
Così l’Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, all’ANSA.