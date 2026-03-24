Decreto Reggio, nessuna svolta: fondi ancora bloccati dal contenzioso

Nuovo passaggio in Commissione Controllo e Garanzia per il Decreto Reggio, ma dall’audizione di oggi non sono emerse novità sostanziali. Il tema è stato affrontato nel corso della seduta presieduta dal consigliere comunale di opposizione Massimo Ripepi, alla presenza dell’assessore comunale Paolo Brunetti e del direttore generale del Comune Umberto Giordano.

Il quadro, al momento, resta fermo. Le risorse legate al Decreto Reggio risultano ancora bloccate a causa del contenzioso che da tempo paralizza una linea di finanziamento considerata strategica per la città. Nel corso della commissione, il direttore generale Giordano ha fatto il punto sulla situazione amministrativa, mentre Brunetti ha confermato che i fondi non sono ancora utilizzabili proprio per effetto dello stallo in atto.

Tra gli elementi emersi durante la seduta, anche l’impossibilità di impiegare queste risorse per il progetto Reggio Obiettivo Occupazione, proprio a causa del perdurare del contenzioso. Un dato che conferma come, nonostante il tempo trascorso e i ripetuti richiami politici, la vicenda resti senza una soluzione concreta.

Nelle scorse settimane il sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia aveva indicato proprio la definizione della partita legata al Decreto Reggio tra gli obiettivi dell’amministrazione in questo ultimo scorcio di legislatura. Alla luce dell’aggiornamento arrivato oggi in commissione, però, il traguardo appare tutt’altro che semplice da raggiungere.

Quella odierna potrebbe inoltre essere una delle ultime occasioni per affrontare il tema nelle sedi istituzionali. Con l’avvicinarsi della fase elettorale, infatti, il tempo a disposizione si riduce. Con l’indizione dei comizi elettorali, dal 6 aprile non si terranno più commissioni all’interno di Palazzo San Giorgio.

Il rischio, a questo punto, è che anche il Decreto Reggio finisca tra i dossier irrisolti di fine consiliatura, mentre restano congelate risorse che potrebbero rappresentare un supporto importante per i bisogni della città.