Funzioni alla Metro City, Falcomatà: ‘Abbiamo una Ferrari, ma ci fanno girare nel vialetto di casa’

Ieri, giovedì 26 giugno si è tenuta presso l’È Hotel di Reggio Calabria l’Assemblea Elettiva 2025 della CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Un incontro dal titolo emblematico: “Una visione futura – Progetti, impegno, responsabilità”, che ha riunito rappresentanti istituzionali, associazioni di categoria e imprenditori del territorio metropolitano per riflettere sul presente e sulle sfide del domani.

Tra gli ospiti, anche il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, che nel suo intervento a margine della riunione ha toccato un tasto dolente per lo sviluppo della Città Metropolitana: l’assenza delle deleghe di funzioni che la Regione Calabria dovrebbe affidare all’ente.

“Ringrazio il presidente Laganà e il presidente Fontana per aver organizzato un momento di confronto utile – ha detto Falcomatà – per riflettere su quanto fatto finora e su quanto ancora si potrebbe fare, se solo avessimo gli strumenti giusti”.

Falcomatà ha sottolineato come, la Città Metropolitana sia ancora privata delle funzioni fondamentali: attività produttive, commercio, turismo, lavoro.

“Oggi stiamo facendo tanto, sia come Comune che come Metro City – ha detto – dai bandi da 20 milioni per le imprese, agli incentivi per l’occupazione, fino alla partecipazione a fiere nazionali. Ma è solo il 30% di ciò che potremmo fare se ci venissero riconosciute le funzioni su attività produttive, turismo, commercio e lavoro”.