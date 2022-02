Aspettando...le funzioni. Città Metropolitana in attesa di segnali dalla Regione Calabria

Aspettando....le funzioni. Se nella celebre opera teatrale di Samuel Beckett si attendeva Godot, la Città Metropolitana di Reggio Calabria da tempo attende le funzioni dalla Regione. L'attribuzione delle piene funzioni alla Metro City un tema fondamentale per lo sviluppo di tutto il territorio dell'area metropolitana, la Calabria è l'unica tra le regioni a statuto ordinario a non aver dato seguito alle disposizioni di legge.

Nel corso della conferenza stampa tenutasi lo scorso 1 ottobre presso il coordinamento provinciale di Forza Italia, alla presenza del Ministro per il Sud Mara Carfagna e dell'On. Francesco Cannizzaro, Roberto Occhiuto sul tema delle funzioni alla Metro City aveva assicurato il proprio impegno...riservando anche una punzecchiatura all'amministrazione metropolitana guidata (all'epoca) da Falcomatà.

"Io immagino la Regione come un ente che programma e non che gestisce, quindi ogni delega di funzione è una cosa buona. Io votai per l'istituzione in Parlamento per l'istituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e credo oggi nello sviluppo di questo territorio. Mi impegnerò da Governatore per far assegnare le funzioni alla Metro City, mi auguro però che l'amministrazione metropolitana sappia gestire le funzioni e che sia all'altezza di questo compito", le parole di Occhiuto, all'epoca non ancora Governatore.

In visita a Reggio Calabria la scorsa settimana, per evidenziare quanto fatto nei primi 100 giorni del nuovo governo regionale, il presidente della Regione Occhiuto e la vice presidente Giusy Princi sono stati nuovamente sollecitati sul tema delle funzioni. Interlocutorie le risposte dei diretti interessati, i quali però si sono detti favorevoli a trasferire le funzioni alla Città Metropolitana.

Nel corso dell'ultima diretta di 'Live Break', sul tema è intervenuto anche il sindaco f.f. della Città Metropolitana Carmelo Versace.

"Non sono certamente tra i sostenitori della legge Delrio, la quale però dice una cosa molto chiara: ci sono delle funzioni che devono essere trasferite alle Città Metropolitane. Ne avevo già discusso due giorni prima della conferenza del presidente Occhiuto e dell'assessore Princi a Reggio Calabria. Attraverso una lettera, avevo sollecitato riguardo il trasferimento delle funzioni, chiedendo in modo specifico le funzioni riferite all'agricoltura, al turismo e al trasporto pubblico. In particolare quest'ultimo, ha una funzione apicale per la città metropolitana. L'assessore e vice presidente della Regione Calabria Giusy Princi più volte mi ha rassicurato che a breve si sarebbe affrontata la questione", le parole di Versace ai microfoni di CityNow.

Il dialogo tra Città Metropolitana e Regione Calabria dunque procede senza intoppi, sembrano lontani i tempi delle accese frizioni tra i due enti. La sensazione però è che l'attuale cielo sereno possa trasformarsi in un temporale se a breve non ci saranno novità sostanziali: "C’è una Città Metropolitana che attende il trasferimento di deleghe essenziali e determinanti per una gestione diretta delle criticità da affrontare e risolvere, sulle quali però, al di là delle intenzioni dichiarate, non c'è alcun fatto concreto", recita infatti un passaggio dell'ultimo comunicato stampa dei consiglieri metropolitani di maggioranza. La palla torna adesso nel campo di competenza, ovvero della Regione Calabria, con Occhiuto e Princi (che tra le deleghe possiede quella relativa allo sviluppo della Città Metropolitana) chiamati a dare risposte rispetto alle sollecitazioni della Metro City.