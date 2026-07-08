Reggio, strade interne a pezzi e rischio per le aziende: l’appello di Confagricoltura alla nuova amministrazione

Confagricoltura Reggio evidenzia la difficile situazione che stanno vivendo gli imprenditori agricoli olivicoli di Delianuova che da tempo non hanno la possibilità di accesso ai propri terreni

“Mentre nei convegni, seminari e riunioni, sia a livello nazionale che regionale e provinciale, si discute di pianificazione del territorio e programmi di sviluppo e tutela delle aree interne nella realtà i fatti raccontano tutta un’altra storia. È il caso della viabilità secondaria che in Calabria, ed in modo precipuo nelle aree di collina e montagna della Città Metropolitana di Reggio Calabria – si presenta in condizioni di abbandono. Questa disastrosa situazione della viabilità che si snoda nell’entroterra provinciale, le cui strade collegano i vari centri aspromontani, continua a creare notevole difficoltà ai cittadini, ma ancora di più mette seriamente a rischio quelle poche imprese, per lo più dedite all’agricoltura, che con tenacia e sacrificio rimangono ancorate al territorio”.

Il grido d’allarme di Confagricoltura per la viabilità

Queste sono le amare considerazioni del Presidente e Direttore di Confagricoltura Reggio Calabria, Giuseppe Canale e Diego Suraci, che da tempo sono impegnati a dare voce e sostegno alle imprese associate della provincia reggina che vivono con quotidiana difficoltà le criticità di un sistema viario ai limiti del collasso.

In particolare, i massimi rappresentanti di Confagricoltura Reggio Calabria, mettono in risalto la difficile situazione che stanno vivendo gli imprenditori agricoli olivicoli di Delianuova che da tempo non hanno la possibilità di accesso ai propri terreni essendo la strada chiusa al traffico, come il caso emblematico dell’Azienda Agricola condotta del giovane imprenditore Daniele Perrone, che in questi anni ha investito notevoli risorse economiche per la crescita e sviluppo della propria azienda, ma ancora di più, per la valorizzazione del territorio.

L’appello delle imprese e la richiesta di intervento