Ponte, Demasi: ‘Altro che coerenza: non si può parlare di sviluppo e poi applaudire al blocco’

La replica di Christian Demasi, segretario generale Filca Cisl Calabria, arriva dura e senza giri di parole. Dopo giorni di dichiarazioni pubbliche in cui si invocano investimenti, formazione qualificata, sicurezza sui luoghi di lavoro e una nuova stagione di crescita per l’edilizia calabrese, Demasi denuncia quella che definisce una clamorosa contraddizione:

“Si parla di futuro, di grandi cantieri, di lavoro stabile e sano. Si chiede addirittura una visione strategica per trattenere i giovani e far ripartire il settore. E poi? Si brinda al blocco del Ponte. È una posizione che non sta né in cielo né in terra”.