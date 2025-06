Scuole chiuse a Reggio: dalla Giunta ok a demolizione e ricostruzione dei plessi ‘D. Alighieri’ e ‘Pythagoras’

Per centinaia di famiglie reggine, l’anno scolastico appena trascorso è stato segnato da incertezze, spostamenti forzati e una domanda rimasta sospesa: dove andranno a scuola i nostri figli l’anno prossimo? La chiusura di otto plessi scolastici per motivi di sicurezza ha inciso profondamente sulla quotidianità di studenti, genitori e docenti, costretti a reinventare ogni giorno la normalità educativa.

Ora qualcosa si muove. La Giunta Comunale di Reggio Calabria ha approvato, nel corso della seduta del 4 giugno 2025, due importanti provvedimenti: le delibere n. 126 e 127, che prevedono la demolizione e ricostruzione dei plessi scolastici “Dante Alighieri” di Catona e “Pythagoras” di Ravagnese.

Si tratta di due interventi fondamentali per garantire strutture nuove, sicure e funzionali agli studenti, dopo che le verifiche di vulnerabilità sismica condotte su 23 edifici scolastici hanno evidenziato gravi criticità strutturali in otto casi.

Plesso “Dante Alighieri”: un nuovo edificio per gli studenti di Catona

La scuola di via Figurella, chiusa con ordinanza sindacale nel settembre 2024, non tornerà più nella sua forma attuale. Le condizioni statiche e sismiche dell’edificio non lasciano spazio ad alternative: si procederà con la demolizione completa e la costruzione di un nuovo plesso.

Il progetto prevede un edificio moderno con 12 classi, costruito seguendo le linee guida ministeriali in materia di edilizia scolastica e risparmio energetico. Sarà un’unica struttura, progettata per rispondere alle esigenze didattiche del territorio, garantendo continuità e qualità dell’offerta formativa.

Il documento tecnico approvato – il cosiddetto DIP – è il primo passo per candidare l’intervento a futuri finanziamenti regionali e nazionali.

Scuola “Pythagoras”: un nuovo polo didattico a Ravagnese

Anche la scuola “Pythagoras”, in via Ravagnese salita aeroporto, ha riportato esiti negativi nelle verifiche di sicurezza. Anche qui si è scelto di ricostruire, con la realizzazione di un nuovo edificio capace di ospitare 18 classi.

L’intervento risponde a una precisa esigenza del quartiere: garantire una scuola di prossimità a una popolazione scolastica in crescita, evitando sovraffollamenti in altri plessi e lunghe trasferte quotidiane per studenti e famiglie.

Il nuovo edificio sarà conforme alle normative tecniche più recenti, sia dal punto di vista strutturale che energetico, e sarà inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, in attesa delle necessarie risorse.