Dna negativo, la ragazza di Scalea non è Denise Pipitone

La procura è voluta andare fino in fondo, ma il test del dna ha dato esito negativo

Un’altra flebile speranza si spegne di fronte all’evidenza scientifica. Denisa, la ragazza di Scalea che, qualche giorno fa, era finita sotto i riflettori per presunte somiglianze con la bambina scomparsa a Mazzara del Vallo. La giovane, che sin dal primo momento si è mostrata disponibile nell’effettuare l’esame del DNA, è risultata negativa al test. Non è lei Denise Pipitone.

Denisa, la ragazza di origini rom di Scalea, non è Denise Pipitone. La notizia è stata, nella giornata di ieri, in diretta dal programma Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso su Canale 5. Lo riferisce Il Messaggero. In collegamento da palazzo di Giustizia, l’inviata del programma ha detto che il test ha dato “esito negativo”.

L’esame era stato disposto dalla procura di Marsala che ha riaperto le indagini sulla scomparsa della bimba di Mazara del Vallo avvenuta a settembre del 2004.

La ragazza di Scalea, subito dopo la segnalazione che aveva portato il suo volto sulle tv nazionale, aveva messo ben in chiaro di non essere Denise Pipitone una volta interrogata dai carabinieri. Denisa aveva affermato di essere venuta in Italia dalla Romania da bambina.

La procura ha voluto comunque effettuare questo test, probabilmente per fugare ogni dubbio su una tragedia che, a distanza di quasi 20 anni, resta ancora un caso irrisolto della cronaca italiana.