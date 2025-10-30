Reggio, senza assicurazione da oltre 5 anni: inveisce contro agenti. Uomo denunciato

Denunciato all’autorità giudiziaria per violenza e oltraggio a pubblico ufficiale in quanto, oltre ad ostacolare con violenza le attività di competenza degli agenti, li ha platealmente oltraggiati

Circolava in zona a traffico limitato senza autorizzazione, con il veicolo intestato ad una persona defunta, privo di assicurazione da 5 anni e non revisionato da 3.



Ma alla sacrosanta attività sanzionatoria avviata degli agenti che pattugliavano il Corso Garibaldi si opponeva con veemenza e violenza, costringendo la pattuglia a richiedere un pronto ausilio. E’ successo alcuni giorni fa su piazza Camagna, luogo attenzionato assiduamente dalla Polizia Locale.



Un uomo di 66 anni per tali motivi è stato denunciato all’autorità giudiziaria per violenza e oltraggio a pubblico ufficiale in quanto, oltre ad ostacolare con violenza le attività di competenza degli agenti, li ha platealmente oltraggiati in presenza di numerosi astanti.



Il soggetto con l’ausilio di una ulteriore pattuglia è stato calmato ed accompagnato presso la Caserma di Viale A. Moro. Ivi, oltre la denuncia per i reati perpetrati, è stato sanzionato per guida senza copertura assicurativa, senza revisione e in zona a traffico limitato. L’autovettura è stata immediatamente sequestrata.



Il procedimento è in fase di indagini preliminari pertanto a carico dell’indagato vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.