Il designer calabrese Giuseppe Fata riceve il prestigioso “Premio Bellini”

Domenica 3 marzo al Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania sono stati consegnati i “Premi Bellini” 2019. All’evento hanno partecipato autorità e personalità del mondo della moda, del cinema e dello spettacolo.

Il noto Designer Giuseppe Fata noto come “il Genio dell’Arte sulla Testa” ha ricevuto il prestigioso “Premio Bellini” per l’arte e creatività Italiana nel mondo.

Lo stilista Giuseppe Fata per l’occasione ha presentato l’ultima collezione di Head Sculpture Designer “Whaite haite inside” direttamente da Parigi Fashion Week. Il teatro respira magia attraverso le sue opere che per l’occasione sono stati impreziositi dagli abiti di Cristo’ Couture di Franz e Salvo, fashion designer italiani.

L’evento è stato ideato e diretto da Gianna Azzaro e Alessia Rapisarda agenzia spettacoli G.A.R. Eventi.

In chiusura lo stesso Giuseppe Fata afferma:

“Aver ricevuto il “Premio Bellini” insieme ad una colonna del cinema italiano nel mondo come Giancarlo Giannini è stato un valore aggiunto al mio percorso di vita professionale fatto con passione e dedizione per ciò in cui ho sempre creduto”.