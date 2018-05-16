In un’atmosfera da Gran Galà, si è svolto venerdì scorso il FashionTour ”La moda in viaggio”, nello showroom Unicar Salerno Alfa Romeo & Jeep, media partner dell’evento: un connubio di eccellenze italiane tra moda e motori, fortemente voluto dall’amministratore Attilio Tortora. Dopo il successo delle scorse edizioni, il nuovo Exhibition Live dedicato all’arte, ha visto tutti gli occhi puntati sul designer Giuseppe Fata, tra gli ambasciatori del Made in Italy nel Mondo, noto come “il genio dell’arte sulla testa”, definito dall’Haute Couture di Parigi “Creative Director Head Sculpture Designer – Haute Couture Vision”, che ha presentato “The Red”, la testa scultura in omaggio ad Alfa Romeo: un’opera d’arte che interpreta la visione del brand, esaltandone la bellezza e l’eleganza, in una perfetta armonia. A inaugurare la serata, una sfilata di abiti dello stilista di Alta Moda Salvatore Pappacena, accompagnati in passerella da una collezione di copricapi del designer Fata, tra i più di tendenza, sulle suggestive note di Puccio Chiariello e Pasquale Riccio, in arte AD REM, diretti da Giuseppe Moscato. Nato da un’idea di Michael Stabile, fotografo di moda, il FashionTour punta alla promozione del “saper fare”, inteso come valorizzazione della sapienza artigianale, in partnership con le Maison de Haute Couture, che rendono celebre lo stile italiano nel mondo. Alla presenza di molti ospiti esclusivi, tra bollicine e finger food offerto dallo chef Dino Russo, l’accogliente salotto di casa Alfa Romeo & Jeep, si è trasformato in un vero e proprio “digital show “ dal vivo, a cura degli allievi della IUAD Accademia della Moda di Napoli. Lo spettacolo è stato, inoltre, un’occasione per onorare i 30 anni di attività di Unicar Salerno con il brand.