Dopo il lancio della new collection di Head Sculpture Design “PARIS”, in occasione della trascorsa edizione della Paris Haute Couture (Luglio 2017), il designer Giuseppe Fata presenta a Milano alla Beauty Fashion Academy – Milano la sua nuova collezione di copricapo “Head Sculpture Designer – BlackOUT”.

La nuova collezione delle Teste Sculture di Giuseppe Fata, scrive un altro capitolo del suo cammino nelle creazioni fatte ad arte. Confermando e riaffermando la sua forte identità legata: creatività, eleganza, gusto e raffinatezza. 10 Head Sculpture realizzate che lo stilista internazionale ha voluto presentare in occasione della settimana della moda, con un tributo al 60° anniversario della nascita della Camera Nazionale della Moda Italiana, omaggiando, ancora una volta, la moda italiana. Grandi apprezzamenti giunti dal Presidente della CNMI, Carlo Capassa, per la nuova collezione di Fata, dove è stata, quest’ultima, protagonista in una sfilata esclusiva al Teatro Vetra, organizzata dalla Julia Barton – Inclusive Fashion Industry e dalla Fondazione Vertical.

La visione Haute Couture – Head Sculpture

“Haute Couture Vision – Head Sculpture” è nata per celebrare l’alta moda italiana, simbolo di artigianalità e stile in tutto il mondo. Questa nuova e unica visione di copricapo scultura, concepita da Giuseppe Fata, è caratterizzata dalla volontà di ripercorrere la storia dei grandi couturier Italiani.

Ogni copricapo è così studiato e realizzato con cura dalle sapienti mani di Giuseppe Fata, che con precisione e assoluta meticolosità dimostra a ogni nuova creazione, di saper sapientemente mixare raffinatezza di design e tecniche innovative. Una celebrazione assoluta del “Fatto a Mano” , rigorosamente Made in Italy. È un elogio alla classicità che però viene sempre reinterpretata in chiave contemporanea, facendo rivivere lo spirito dell’Alta Moda Italiana in creazioni di assoluta avanguardia formale.

Gli stilisti e gli ospiti della presentazione

Per la presentazione si è avvalso della straordinaria partecipazione degli stilisti: Chiara Boni, Anton Giulio Grande, Lino Valeri, Antonio Riva e Pierre Prandini.

Madrina d’eccezione: la Contessa Pinina Garavaglia

Special Ambassador: Stefano e Andrea Tacconi, Alessandro Nava Direttore di StarsSystem, il Principe Kevin Nerery.

Per la sua presentazione della nuova collezione, le Head Sculpture di Giuseppe Fata hanno avuto la straordinaria partecipazione degli stilisti: Chiara Boni, Anton Giulio Grande, Antonio Riva e Lino Valeri.

Testimonial: Conny Nortastefano Miss Mondo Italia 2017,e Valerio Bovienzo “Model Image Influencer”

Il Make-up è stato ideato e progettato da Maria Rescigno, Direttore Artistico e Creativo di Beauty Fashion Academy – Milan, e realizzato con il supporto del team di professionisti selezionati per l’occasione.

Il riconoscimento di Special Ambassador

In tale occasione a Giuseppe Fata è stata conferita la nomina di Special Ambassador “VICTIMES OF BEAUTY” SWITZERLAND consegnato dal Presidente della Camera Nazionale della Moda Svizzera, Franco Taranto.

Dichiara in chiusura lo stesso Giuseppe Fata: “La testa fa l’ arte, perché il capo è l’ arte dinamica dei pensieri”. Il mio viaggio continua a Paris Haute Couture e New York Fashion Week.