Dg Gianni: ‘Complimenti a Taibi. Toscano? Non è una sorpresa’

Ai microfoni di Vai Reggina il punto del DG Andrea Gianni: “Il bilancio è enormemente positivo. Tutti stiamo dando più di quello che possiamo dare, ma la cosa più interessante è che nessuno si sente appagato. I meriti sono di tutti, nessuno escluso, ognuno con le proprie mansioni, sotto le direttive del nostro presidente.

Per quello che riguarda lo stadio stiamo cercando di capire quale sia la soluzione migliore da percorrere. Il presidente vuole intervenire comunque, quindi o attraverso la concessione a lunga scadenza e l’altra in attesa del bando del comune, vediamo quale possa essere la più percorribile.

Noi dobbiamo seguire quella che è la nostra strada e pensare a portare in ogni gara il miglior risultato possibile. Guai a pensare di essere arrivati e che dieci punti siano tanti, sarebbe l’errore più grande del mondo.

Il lavoro di Taibi? Gli ho sempre riconosciuto anche in privato di aver fatto un grande lavoro, scegliendo prima gli uomini e poi i calciatori. Quando un DS mette in difficoltà il tecnico nelle scelte, vuol dire di avere costruito un grande organico.

A Reggio la tifoseria è matura, capisce i momenti ed è assai competente, per me è un onore essere il DG di questa Reggina e del presidente Luca Gallo. Mimmo Toscano non è stata per me una sorpresa, troppo convinti di aver fatto la scelta giusta proprio per le sue caratteristiche, attento, meticoloso, preparato, vincente con un grande senso di appartenenza”.

