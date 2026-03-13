Il DG Praticò: ‘Il futuro della Reggina deve poggiare su due pilastri’

Nel corso della lunga intervista rilasciata dal DG Praticò al sito pascadesiato.com, il dirigente della Reggina ha parlato anche di futuro: “Il futuro della Reggina deve poggiare principalmente su due pilastri, il primo è quello del risultato sportivo che purtroppo fino ad oggi ci è mancato per un soffio. Il secondo aspetto è la solidità strutturale. Il campo resta sempre il giudice sovrano e naturalmente mi auguro che a fine stagione arrivi quello che desidera il nostro cuore e quello dei tifosi. Stiamo lavorando da tre stagioni per costruire un progetto ampio e duraturo, il che significa aver fatto investimenti nello sviluppo del settore giovanile e faremo investimenti nell’area scouting, questi dal punto di vista tecnico devono diventare strumenti centrali per la crescita della società.

Allo stesso tempo bisogna pensare di rafforzare l’area marketing e merchandising che oggi rappresentano un fattore determinante per la sostenibilità e lo sviluppo di un club che si vuole definire moderno e al passo con i tempi. Tanti obiettivi sotto questo aspetto li abbiamo raggiunti ma sicuramente c’è tanto da migliorare e tanto lavoro da fare. La Reggina ha una storia importante ed è giusto cercare di costruire una società che possa guardare al futuro con ambizione concreta, fatto di risultati sul campo e fuori. Questo è quello che mi auguro e per cui sto lavorando da tre stagioni”.