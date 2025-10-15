Ponte sullo Stretto, prosegue il dialogo tra Bruxelles e Roma: ‘Normale interlocuzione’

Il dialogo tra Bruxelles e Roma sul Ponte sullo Stretto di Messina prosegue “in modo costruttivo“: al termine dell’esame in corso, la Commissione europea non adotterà alcun parere formale.

Lo riferiscono fonti Ue, fornendo i dettagli dell’iter della valutazione in corso per verificare la conformità del progetto alla direttiva Habitat e alle norme ambientali comunitarie.

La commissaria Ue all’Ambiente Jessika Roswall ha incontrato oggi alcuni eurodeputati di Pd, M5s e Avs per fare il punto sull’analisi, che – si ribadisce – non prevede scadenze. All’Italia, ricordano ancora le stesse fonti, sono state chieste alcune “correzioni” e “adeguamenti” nell’ambito di una “normale interlocuzione“. In caso di violazioni Bruxelles può sempre valutare una procedura d’infrazione.

