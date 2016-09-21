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Did.Ar.T alle Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 24 settembre aprono le chiese del centro storico con i volontari di Did.Ar.T: orari e itinerario del progetto Chiese aperte

21 Settembre 2016 - 19:31 | di Vincenzo Comi

Chiesa di San Giovanni extra muros a Reggio Calabria, visite delle Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 24 settembre l’Associazione di volontariato Did.Ar.T. Didattica Arte Territorio partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio, manifestazione promossa dal 1991 dal Consiglio d’Europa con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee.

A Reggio Calabria ai luoghi della cultura statali che aderiscono alle Giornate si aggiungono i volontari dell’Associazione Did.Ar.T. cui è stata affidata nei mesi estivi, nell’ambito del Progetto Chiese aperte, apertura, custodia e valorizzazione di alcune importanti chiese del centro storico cittadino e delle sue immediate adiacenze.

In particolare, sabato 24 settembre saranno visitabili le chiese degli Ottimati a piazza Castello h 10-13 e 16-18, del Santo Cristo e di San Giovanni extra muros (rovine alle spalle di San Giorgio al Corso, cui si accede da via Giudecca) h 10-13 e 17-19.

Presso le chiese interessate e al Museo diocesano sono disponibili brochure illustrative dell’itinerario di visita Chiese Aperte 2016.

Giornate Europee del Patrimonio a Reggio Calabria con Did.Ar.T

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