10 anni di Serie A1 giallorossa: la storia del club tra curiosità e numeri

Una nuova stagione sta per iniziare, un nuovo cammino da intraprendere nella massima serie di pallavolo maschile italiana per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Una società, una squadra che nel tempo ha acquisito una sua importante tradizione, un blasone riconosciuto a livello nazionale da addetti ai lavori e appassionati. Una realtà ormai consolidata all’interno del panorama sportivo italiano e, in particolar modo, della pallavolo maschile italiana.

Quando siamo agli albori di una nuova entusiasmante stagione di SuperLega, ci è venuto in mente di iniziare a trarre un bilancio di quanto fatto finora. E abbiamo iniziato a guardarci subito dietro, a quanto fatto e seminato finora e ci siamo accorti che siamo arrivati a dieci: si, è tutto vero, a DIECI stagioni, a DIECI campionati disputati nella massima serie, nella Serie A1 italiana di pallavolo maschile. Tanto si è fatto, dunque, dall’estate 2004 alla primavera 2017.

Un arco temporale lungo nel quale sono accadute molte cose e che noi vi proveremo a riassumere attraverso qualche numero. La mole di dati è impressionante e la quantità di informazioni da mettere sul tappeto richiederebbe la stesura di un libro. Noi in questa sede proveremo a fare una sorta di mini bilancio numerico-statistico (chiaramente incompleto e frutto di una sintesi che ha privilegiato l’elaborazione dei dati e delle informazioni più interessanti) di quanto accaduto finora.

Partite giocate, play-off e Coppa Italia

PARTITE GIOCATE – 287

Sono 289 le partite giocate finora nella massima serie tra regular season, play-off, coppa italia e supercoppa italiana. 32 partite nella stagione 2004-05, 28 partite nella stagione 2005-06, 26 partite nella stagione 2006-07, 30 nella stagione 2008-09, 28 nella stagione 2009-10, 27 nella stagione 2010-11, 29 nella stagione 2011-12, 29 nella stagione 2012-13, 25 nella stagione 2013-14, 33 nella stagione 2016-17.

I PLAY-OFF SCUDETTO – 5

Sono state 5 le partecipazioni ai play-off scudetto. In tutte e 5 i casi, la corsa della Tonno Callipo si è fermata ai quarti di finale. Nella stagione 2004-05 contro Macerata, nella stagione 2008-09 contro Trento, nella stagione 2011-12 nel girone C dei quarti contro Cuneo e Piacenza, nella stagione 2012-13 contro Trento (quarti di finale preceduti dagli ottavi vinti contro Castellana Grotte), nella stagione 2016-17 contro Civitanova.

LA COPPA ITALIA – 8

Sono state 8 le partecipazioni (come traguardo minimo) alle Final-Eight di Coppa Italia. La Tonno Callipo ha quasi sempre avuto un buon feeling con questa competizione disputando spesso degli ottimi gironi d’andata. Solamente in due occasioni, le stagioni 2006-07 e 2009-10, la società del presidente Pippo Callipo non è arrivata a disputare i quarti di finale della manifestazione tricolore. In due occasioni è, invece, arrivata la qualificazione fino alle Final-Four: alla prima stagione, 2004-05, la corsa dei giallorossi, come è noto, si è fermata solamente in finale contro Treviso, mentre nella stagione 2012-13 la Tonno Callipo si arrese in semifinale contro Trento.

I precedenti con le altre città e società

I PRECEDENTI CON LE ALTRE CITTA’/SOCIETA’ – 28

Sono 28 le città con le quali la Tonno Callipo si è confrontata nel corso di queste dieci stagioni (le società rappresentano un numero lievemente più alto in virtù della presenza di più società in un determinato territorio, ad esempio Perugia). La società con la quale i giallorossi hanno disputato più incontri è Macerata/Civitanova con 28 partite giocate. La Tonno Callipo si è confrontata con le seguenti città: Trento, Modena, Verona, Treviso, Gioia del Colle, Taranto, Montichiari, Cagliari, Santa Croce, Roma, Martina Franca, Forlì, Pineto, Loreto, San Giustino, Belluno, Castellana Grotte, Città di Castello, Sora, Ravenna, Macerata/Civitanova, Molfetta, Monza, Padova, Piacenza, Milano, Perugia, Latina.

Allenatori e capitani della Tonno Callipo

GLI ALLENATORI – 8

Sono stati 8 gli allenatori della Tonno Callipo in queste prime 10 stagioni nella massima serie. Daniele Ricci, Roberto Santilli, Stelio De Rocco, Flavio Gulinelli, Jon Uriarte, Vincenzo Di Pinto, Gianlorenzo Blengini, Waldo Kantor. (nella classificazione non si è tenuto conto di Giovanni Torchio, secondo di Gulinelli prima e di Uriarte dopo nella stagione 2008-09; Torchio ha, infatti, guidato da primo allenatore la squadra per pochi giorni, dall’8 febbraio al 12 febbraio 2008). Ecco il dettaglio statistico:

Daniele RICCI, Totale Gare: 44, vinte 20, perse 24, % vinte: 45%;

Roberto SANTILLI, Totale Gare: 16, vinte 6, perse 10, % vinte: 37,5%;

Stelio DE ROCCO, Totale Gare: 26, vinte 8, perse 18, % vinte: 44%;

Flavio GULINELLI, Totale Gare: 20, vinte 8, perse 12, % vinte: 40%;

Jon URIARTE, Totale Gare: 37, vinte 16, perse 21, % vinte: 43%;

Vincenzo DI PINTO, Totale Gare: 27, vinte 11, perse 16, % vinte: 41%;

Gianlorenzo BLENGINI, Totale Gare: 83, vinte 31, perse 52, % vinte: 37%;

Waldo KANTOR, Totale Gare: 33, vinte 12, perse 21, % vinte: 36%

I CAPITANI – 6

Sono 6 i capitani della Tonno Callipo nelle dieci stagioni di A1. Il primo è stato Simone Rosalba (stagioni 2004-05, 2005-06), il secondo Lorenzo Cavallini (stagione 2006-07), il terzo Raphael Vieira De Oliveira (2008-09), il quarto Vincenzo Simeonov (stagioni 2009-10, 2010-11), il quinto Manuel Coscione (stagioni 2011-12, 2012-13, 2016-17), il sesto Marcello Forni (stagione 2013-14). Ecco il dettaglio:

Simone ROSALBA, partite giocate da capitano: 42

Lorenzo CAVALLINI, partite giocate da capitano: 19

Raphael VIEIRA DE OLIVEIRA, partite giocate da capitano: 30

Vincenzo SIMEONOV, partite giocate da capitano: 44

Manuel COSCIONE, partite giocate da capitano: 85

Marcello FORNI, partite giocate da capitano: 25

Gli stranieri e le nazioni rappresentate

GLI STRANIERI – 56 ; LE NAZIONI RAPPRESENTATE – 24

Sono stati 56 gli atleti stranieri che hanno indossato la casacca della Tonno Callipo nelle 10 stagioni di Serie A1 disputate finora. Ecco l’elenco completo: Vladimir Batez, Bojan Janic (SRB), Renato Felizardo, Murilo Endres, Joao Paulo Bravo, Raphael Vieira De Oliveira, Rafael Luiz Dentinho Fantin, Felipe Airton Banderò, Deivid Junior Costa, Carlos Eduardo Barreto Silva, Thiago Alves Soares (BRA), Cristian Pampel, Frank Dehne, Bjorn Andrae, Denys Kaliberda, Patrick Steuerwald (GER), William Reid Priddy, Jim Polster, Matthew Anderson (USA), Rafael Pascual, Josè Luis Moltò, Guillermo Falasca, Daniel Rocamora, Angel Trinidad De Haro, Andres Villena (ESP), Matias Raymaekers, Steven Shittu (BEL), Rob Bontje, Niels Klapwijk (NED), Volodymyr Tatarintsev (UKR), Luis Augusto Diaz, Ivan Marquez (VEN), Theodoros Bozidis (GRE), Peter Divis, Frantisek Ogurcak, Peter Michalovic (SVK), Mads Hatman Ditlevsen (DEN), Elvis Contreras (DOM), Tuomas Sammelvuo, Konstantin Shumov, Simo-Pekka Olli (FIN), Javier Gonzalez (CUB), Rodrigo Daniel Quiroga, Pablo Damian Crer (ARG), Josè Manuel Rivera Caamano (PUR), Luka Suljagic (MNE), Arpad Baroti (HUN), Metodi Ananiev, Nikolay Nikolov, Valentin Bratoev (BUL), Michal Rak, Filip Rejlek (CZE), Mohamed Badawi (EGY), Tine Urnaut, Miha Plot (SLO), Baptiste Geiler (FRA). Di seguito ecco tutte le nazioni rappresentate dalla Tonno Callipo:

BRASILE – 9

SPAGNA – 6

GERMANIA – 5

BULGARIA – 3

FINLANDIA – 3

SLOVACCHIA – 3

USA – 3

ARGENTINA – 2

SERBIA – 2

BELGIO – 2

OLANDA – 2

VENEZUELA – 2

REPUBBLICA CECA – 2

SLOVENIA – 2

CUBA – 1

GRECIA – 1

UCRAINA – 1

DANIMARCA – 1

REPUBBLICA DOMINICANA – 1

PORTORICO – 1

EGITTO – 1

MONTENEGRO – 1

UNGHERIA – 1

FRANCIA – 1

I record individuali dei giocatori

RECORD DI PARTITE GIOCATE – 181

Sono 181 le partite giocate da Rocco Barone con la maglia della Tonno Callipo. E’ lui il giocatore che ha disputato più partite con la casacca giallorossa nelle stagioni 2006-07, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 e 2016-17. Completano il podio un altro atleta calabrese, Antonio Ferraro che ha giocato 168 partite e Manuel Coscione, capitano giallorosso pronto a guidare la squadra anche nella prossima stagione. Il palleggiatore cuneese, che sarà alla quinta stagione con la Tonno Callipo, ha giocato 115 partite con la casacca giallorossa.

RECORD DI PUNTI REALIZZATI – 1142

Sono 1142 i punti realizzati da Vincenzo Simeonov nelle tre stagioni disputate a Vibo Valentia dal 2008 al 2011 in 77 partite giocate. Dietro di lui il venezuelano Diaz con 1029 punti realizzati in 84 partite giocate e l’olandese Klapwijk che ha realizzato 938 punti in 57 partite giocate. Klapwijk ha la migliore media punti realizzati in una partita con 16,4 punti.

RECORD DI PUNTI REALIZZATI IN UNA PARTITA – 33

Il record di punti realizzati in una singola partita appartiene a Vincenzo Simeonov. L’ex capitano giallorosso ha infatti realizzato 33 punti nel match contro Modena del 13 marzo 2010. Dietro di lui Elvis Contreras con 32 punti realizzati nel match contro Loreto del 21 ottobre 2009 e Niels Klapwijk con 30 punti realizzati nel match contro Verona del 17 dicembre 2011.

Nella foto, Manuel Coscione al palleggio durante l’ultima stagione. Il capitano giallorosso ha finora giocato 115 partite con la Tonno Callipo, 85 delle quali da capitano. (foto Zani/Lega Volley)