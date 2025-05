Basket: la Dierre sogna la B dopo vittoria in gara due. L’analisi di coach Cotroneo

La Dierre regala un’altra pagina indimenticabile alla sua stagione: dopo aver fermato Gela, batte anche l’Alfa Catania in una gara-2 da antologia, riportando la serie in casa per il decisivo *game-3. A guidare l’impresa, il coach Peppe Cotroneo, trascinatore e motivatore, che dopo la vittoria non nasconde l’orgoglio: “Non era un’illusione, lo dimostriamo in campo. Oggi siamo stati bravi a restare dentro, senza farci travolgere come nel terzo quarto di Catania, che è stato decisivo”.

Cotroneo svela il segreto del successo: “In prepartita ho parlato solo 3 minuti. Ho detto ai ragazzi di godersi questo spettacolo meraviglioso, perché al di là del risultato, resteranno i sentimenti. Dobbiamo coronare il percorso fatto”. Poi, con una metafora golosa: “Se con Gela abbiamo messo la ciliegina sulla torta, oggi abbiamo aggiunto altri piani”.

L’allenatore ringrazia tutto il gruppo, anche chi è rimasto in panchina: “Ho 12 ragazzi splendidi. Luca ha fatto una partita monumentale nel giorno del suo compleanno”. Un pensiero speciale va a Trinca, autore di giocate decisive dopo un periodo difficile, e a Robby Cernic, finalmente sbloccato alla grande. “Fofo Barrile intelligentissimo, Edoardo Angius, Bogdans,Fazzari,La Mastra. Farei un torto a nominarne uno solo: questa squadra ha un cuore enorme”.

Cotroneo elogia anche l’avversario: “Hanno tentato una rimonta clamorosa, ci hanno reso la vita difficilissima. Il loro coach mi ha detto una cosa prima della partita che tengo per me, ma dimostra quanto il fair play vada oltre i 40 minuti”. E sul futuro: “A Catania daremo tutto. Se vinceremo, festeggeremo; se perderemo, stringeremo la mano all’avversario. Ma so che questi ragazzi hanno ancora tanto da dare”.