Dierre Basketball Reggio Calabria: al via la stagione 2025-2026

Sguardi carichi di entusiasmo, tanta voglia di iniziare, quella palla a spicchi che fa battere il cuore. La Dierre Basketball Reggio Calabria si è presentata ai suoi tifosi e partner, in vista della stagione sportiva 2025-2026. Presso la cornice di “Sporting Stelle del Sud”, alla presenza delle istituzioni, del Presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti, e del Presidente del Comitato Regionale FIP Calabria, Paolo Surace, si è tenuta la presentazione ufficiale del club. Un evento che ha messo in luce la voglia di riscatto dei biancoblu, reduci dalla cavalcata playoff della passata stagione, conclusa a un passo dalla promozione in Serie B Interregionale.

I reggini ripartono con la consapevolezza di chi sa di poter fare bene e l’ambizione di puntare al bersaglio grosso, dopo aver accarezzato il sogno promozione. La serata, moderata dal giornalista Giovanni Mafrici, telecronista del club, è stata un’occasione per tracciare le linee guida di una società proiettata verso nuovi traguardi.

Il presidente Filianoti ha scelto coach Francesco Inguaggiato, un profilo interessante che unisce un’esperienza internazionale maturata negli USA a una solida conoscenza del basket italiano. Una figura in grado di lavorare con i giovani ma anche di strutturare una squadra competitiva e ambiziosa, che già scalpita in vista del nuovo campionato.

Le parole del presidente Filianoti hanno chiarito subito gli obiettivi: “Vogliamo fare meglio della passata stagione. Si riparte dall’anno scorso, dalla stagione straordinaria che abbiamo fatto, prendiamo ciò che di buono abbiamo costruito e ripartiamo da lì. Abbiamo assemblato un roster importante, siamo consapevoli che il campionato sarà difficile, ma abbiamo l’obiettivo preciso di superare i risultati della scorsa stagione”.

Al tavolo dei relatori, insieme a tutto lo staff dirigenziale, è stato presentato ufficialmente tutto il gruppo dirigenziale, capeggiato dal consigliere, Gianpiero Corlito, le cui parole hanno delineato una visione chiara e determinata(presente anche il nuovo Dirigente Mario Porto, gloria del basket italiano). Si è discusso di programmazione, impianti e della centralità del settore giovanile. E’ intervento anche il consigliere societario Max Geraci, volto noto del basket reggino.

Momenti clou della serata, la proiezione sul maxi schermo delle nuove maglie da gara e l’annuncio del nuovo capitano: Giacomo Scortica, classe 1999, arrivo di peso dalla Serie B di Barcellona. A lui si affiancherà come vice Fazzari, tra i confermati insieme a Cernic, La Mastra,Petrovic Alescio. Completano il roster i nuovi innesti Marini, Arrighini, Epifani e Miljianic uniti a tutte le new entry giovanili.

Coach Francesco Inguaggiato, new entry in panchina per i reggini, ha dichiarato: “arrivo con l’ambizione di fare molto bene. Vogliamo fare bene, la società ha le idee chiare, lavoriamo passo dopo passo per portare questa società dove merita. Ho trovato un ambiente eccezionale e dei ragazzi in gamba che hanno fatto gruppo subito. Reggio Calabria è una città che respira basket, è un ambiente caldo, bello. Faccio un in bocca al lupo alla Viola che merita scenari più grandi di quelli in cui sta vivendo adesso“.

Con la squadra già al lavoro, la Dierre Basketball Reggio Calabria guarda con fiducia al via del nuovo campionato, pronta a lottare per i propri obiettivi e a regalare nuove emozioni alla sua tifoseria.