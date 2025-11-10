Dierre Basket Reggio Calabria: la vittoria e le parole del coach Inguaggiato

Una vittoria importante, quella della Dierre Basket Reggio Calabria, che non è solo due punti in classifica ma un’affermazione di carattere e identità. Dopo la partita, il coach Ciccio Inguaggiato ha tracciato un bilancio approfondito della prestazione della sua squadra, soddisfatto ma con la mente già proiettata al lavoro da fare.

Alla domanda su come ha visto i suoi atleti in campo, la risposta di Inguaggiato è stata immediata e piena di orgoglio. “È stata una bella prova, non mollavano mai, sono rientrati tantissime volte”, ha esordito, per poi entrare nel dettaglio di una sfida non semplice. “Ripeto, eravamo un pochino, sai che ne parlo poco, in un’emergenza e quindi ho dovuto attingere di più a certe situazioni che per noi erano anche nuove. Sono contentissimo della risposta, dell’intensità e dell’attitudine per la maggior parte della partita”.

Un neo in un’ottima prestazione, però, c’è, e il coach non fa sconti nell’evidenziarlo. “Ancora abbiamo questo problemino che ci rilassiamo quando andiamo molto avanti: giochiamo bene, pensiamo che la partita è chiusa, poi si riapre e poi ritorniamo ad allungare. È una cosa che l’ho detto già in precedenza, dobbiamo continuare a lavorarci”. Un vizio pericoloso, considerando soprattutto il precedente con Nova. “Lo so che erano in casa, però è una squadra che non molla e io l’ho detto: dovevamo essere più bravi a cercare di chiudere la partita prima”.

Nonostante tutto, il bilancio è ampiamente positivo. “Però rimane la vittoria, rimane contro una diretta concorrente e per staccarle dal primo posto. Fra l’altro hanno già non hanno ancora riposato, quindi un valore doppio. E così possiamo prepararci con più serenità per la prossima trasferta di Milazzo che a sorpresa per questo campionato perché sta dimostrando di essere veramente una squadra molto dura”.

Uno degli aspetti che ha lasciato più soddisfatto il coach è stata la risposta immediata a un lavoro specifico svolto in settimana. “Abbiamo ricevuto tantissime risposte, specialmente dal punto di vista dei rimbalzi offensivi, delle palle sporcate. Era quello che avevo. Avevo chiesto, c’avevamo lavorato tutta la settimana”.

Inguaggiato sottolinea l’importanza di questo feedback immediato. “Si può lavorare su tutto in una settimana o in un periodo, in un microciclo, un macrociclo… Però questa risposta così immediata dopo una settimana più o meno di lavoro mi conforta molto perché ha visto diversi che l’hanno capita e ci hanno tenuto. Un impegno che ha compensato anche una serata non eccellente dalla lunetta. . E quindi il fatto di avere sporcato tante palle, di aver fatto tante deflection e tanti rimbalzi in attacco sono state una chiave importantissima per la vittoria”.

Il quadro più bello che il coach dipinge è quello di una squadra compatta, dove i contributi arrivano da tutti. “Poi la cosa bella è che è difficile trovare un MVP: tantissimi ragazzi hanno dato il massimo, si sono distinti”. Inguaggiato si sofferma sui pregi di ogni suo atleta perchè è proprio questa la filosofia su cui si vuole costruire. “Lì è quello sulla quale dobbiamo continuare a lavorare perché non giochiamo a tennis, siamo una squadra di pallacanestro. E quindi è bello che possiamo giocare in 10, la partita dura 40 minuti e per tenere l’intensità alta, avere l’apporto di tutti“.