Dierre, Inguaggiato: ‘Partita giocata male, ci siamo salvati. Prendiamo i due punti e voltiamo pagina’

Due punti in classifica che sanno di ammonizione. La Dierre è in vetta alla classifica della C e porta a casa due punti ma con tante cose sulle quali riflettere. Questo è il bilancio del coach Ciccio Inguaggiato dopo il sofferto successo della sua Dierre contro il CUS Palermo, una partita vissuta sul filo del rasoio e vinta solo grazie a una riscossa nell’ultimo quarto.

“Partita che tutti vorremmo rivedere tante volte perché sono successe veramente tutti i colori”.

La vittoria, dunque, non nasconde le profonde criticità emerse in campo. L’analisi di Inguaggiato è spietata e senza sconti.

“Mi porto solo il fatto dei due punti, che è l’unica cosa positiva di questa partita. Per il resto c’è poco da stare contenti perché abbiamo veramente giocato male e preso sottogamba, forse innervositi con gli arbitri, ma abbiamo veramente rischiato di perdere due punti in casa oggi contro una squadra bravissima, molto brava, ma che è decisamente alla nostra portata. Abbiamo giocato molto sottotono, ci sono 200 cose da rivedere. Quindi ripeto, rimane il rammarico di una partita veramente giocata male e la contentezza, fra virgolette, di averla vinta“.

In mezzo a una prestazione opaca, il coach prova a isolare qualche elemento incoraggiante, a partire dalla grinta di un giocatore, Vanni La Mastra.

“Ci sono state delle discrete, fra virgolette, individualità che sono incoraggianti per il proseguio: giocatori che oggi hanno dato una mano in più per vincere questa partita,Vanni su tutti, onore a lui, ma non solo lui“.

Il vero nodo da sciogliere, però, rimane uno solo: l’identità di squadra. “Quella cosa che non mi piace, la cosa che non mi piace, è che non c’è continuità. Non c’è stata continuità di squadra. Per cercare di non arrivare come siamo arrivati al quarto quarto… purtroppo questo ci è mancato ed è una cosa che, diciamo, dobbiamo lavorarci perché dobbiamo assolutamente porre rimedio già prima della prossima partita“.