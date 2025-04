Dierre, Fazzari: ‘Il pubblico sarà il nostro sesto uomo nei playoff’

Fabio Fazzari, guardia della Dierre Basketball Reggio Calabria, si prepara alla sfida dei playoff contro Siracusa(palla a due alle ore 19 di domenica 27 aprile al Palacalafiore) con l’entusiasmo di chi sa di poter contare su un’arma in più: il calore del pubblico rossoblù.

“Settimana scorsa abbiamo diminuito il carico per recuperare dagli acciacchi di una stagione lunga – racconta Fazzari – ma ora siamo tutti concentrati per affrontare al meglio questa nuova avventura“.

La vittoria contro la capolista Alfa Catania, con la sua celebre esultanza verso la curva Dierre, ha lasciato il segno: “Quel frame rappresenta perfettamente quanto il pubblico sia determinante nei playoff. A Siracusa giocheremo in un’arena infuocata, ma speriamo che il Primo Maggio molti tifosi reggini facciano il viaggio per sostenerci”.

Sul prossimo avversario, Fazzari non ha dubbi: “Hanno fatto un girone di ritorno da terzi in classifica, con due ottimi innesti come Goiković e il playmaker argentino Peral. Sarà una battaglia, ma noi siamo pronti“.

Un punto d’orgoglio per la Dierre è la prima difesa del campionato: “Superare squadre come Alfa, Comiso e Cus Catania è stata una bella soddisfazione, ma i playoff sono un altro mondo. Dovremo lasciarci il passato alle spalle e dare tutto”.

Con i colori di Reggio Calabria da salvaguardare, Fazzari lancia un messaggio chiaro: “Siamo metà ragazzi reggini – io, Barrile,Ripepi,Alescio, Laganà– e rappresentiamo la nostra città. Vogliamo vedere il PalaCalafiore pieno: sarà la nostra benzina”.

E sulla favorita? “Se dovessi scommettere un dollaro… mai mettere la mia squadra un passo indietro! Siamo lì per dire la nostra fino in fondo“.