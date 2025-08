Dimissioni Occhiuto: Cristallo (PD): ‘Gesto da viceré, non da presidente eletto’

“Il 31 luglio, mentre la Calabria affronta l’ennesima estate segnata da emergenze sanitarie, carenze infrastrutturali, incendi ovunque e diritti fondamentali negati, Roberto Occhiuto sceglie il colpo di teatro a mezzo social. Nel video appare sicuro, il sole in fronte, in un cantiere aperto. Ma dietro quell’immagine costruita si nasconde una gestione del dissenso che non dialoga: punisce. Lancia accuse con fermezza, mentre ostenta sicurezza. Poi sospende tutto. Risponde con un atto assoluto, verticale, personalistico: si dimette per potersi ricandidare”. Leggi anche

Sono le parole di Jasmine Cristallo del Partito Democratico in merito elle dimissioni del presidente Occhiuto.

"Un gesto che piega le istituzioni alla narrazione del singolo, non ai tempi reali e alle urgenze concrete della Calabria. Accusa altri di aver 'fermato' il governo regionale, ma è lui a congelare tutto. Blocca la Regione. Per 'ripartire', sì — ma da sé stesso. Una prova ulteriore di un potere che interpreta il governo non come servizio alla comunità, ma come esercizio del proprio controllo. C'è chi ha presentato questa decisione come una mossa astuta, un'operazione abilissima per sottrarsi al logoramento interno e rafforzare la propria leadership. Ma è un gesto da viceré, non da presidente eletto. Perché in quella scelta c'è una confusione di fondo: si scambia il mandato ricevuto per un titolo personale, la funzione pubblica per proprietà privata".