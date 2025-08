Dimissioni Occhiuto, Lettieri (PD): ‘Gesto da irresponsabile, ma almeno i cittadini potranno esprimersi finalmente’

È il commento di Matteo Lettieri, segretario provinciale del Partito Democratico di Cosenza, che richiama l’attenzione su ciò che davvero conta per i calabresi:

“Un’occasione persa dietro l’altra, miliardi di euro lasciati andare per l’Alta Velocità, sanità al collasso, spopolamento e mancanza di una visione di sviluppo futuro”.

Occasione importante per il Centrosinistra calabrese

“Ora si apre uno scenario completamente nuovo per la Calabria – prosegue Lettieri –. È il momento di costruire un’alternativa credibile e vincente che metta al centro competenza, serietà e futuro. Serve un progetto politico all’altezza delle sfide che ci attendono”. Per questo, tutte le forze progressiste e riformiste, stanno lavorando per dare inizio a un percorso condiviso, serio, che restituisca fiducia ai cittadini e concretezza alla politica”.