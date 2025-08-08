Dimissioni Occhiuto, a Palazzo Campanella in corso l’ultimo Consiglio regionale

Sarà la seduta di commiato della XII consiliatura

E’iniziato il consiglio regionale della Calabria che ha all’ordine del giorno, come argomento principale, le dimissioni del Presidente della Giunta Roberto Occhiuto.

Sarà la seduta di commiato della XII consiliatura.

Al termine del dibattito, il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso congederà i consiglieri.

Il termine per nuove elezioni, è fissato, secondo la legge tra il 45esimo e il 90esimo giorno dalla data di scioglimento del consiglio.

Il consiglio ha all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio consolidato del gruppo di amministrazione pubblica del Consiglio regionale della Calabria per l’esercizio 2024 e quello recante ‘Bilancio di previsione 2025-2027 del Consiglio Regionale della Calabria: assestamento e variazioni’.