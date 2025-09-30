Diploma online: un’opzione flessibile per chi ha interrotto gli studi

Una comoda opportunità, molto interessante per coloro che stanno lavorando o che stanno tentando la carriera sportiva, è la formazione a distanza

Molte persone in Italia non hanno conseguito la licenza di scuola media o il diploma di scuola superiore. In alcuni casi, l’interruzione del percorso scolastico è stata una scelta ponderata, anche se non sono pochi coloro che si sono pentiti di non aver proseguito gli studi.

In altre circostanze, invece, l’interruzione del percorso formativo ha avuto altre motivazioni: problemi economici della famiglia, seri problemi di salute, incomprensioni con alcuni insegnanti, episodi di bullismo e altro ancora.

Fortunatamente, in Italia esiste la possibilità di conseguire la licenza di scuola media o il diploma di scuola superiore anche dopo il tradizionale periodo scolastico (che per le medie e le superiori va dagli 11 ai 19 anni).

Una comoda opportunità, molto interessante per coloro che stanno lavorando o che stanno tentando la carriera sportiva, è la formazione a distanza.

Per esempio, una possibile soluzione è quella di recuperare anno scolastico con diplomaonline.com, una piattaforma digitale riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), che si caratterizza per la sua flessibilità.

La principale caratteristica di scuole come DiplomaOnLine è la flessibilità; infatti, rispetto a un istituto scolastico tradizionale o a una scuola serale, queste piattaforme di e-learning si adattano alle esigenze dello studente. Vediamo come.

Come funziona una scuola online riconosciuta dal MIM?

Una scuola online riconosciuta dal MIM è basata sulla formazione a distanza. Funziona quindi in modo del tutto diverso da una scuola tradizionale, che prevede che lo studente si rechi in una sede scolastica “fisica”.

Nel caso della scuola online, una volta effettuata l’iscrizione e ricevute le credenziali d’accesso, lo studente può collegarsi alla piattaforma di e-learning e seguire le lezioni.

Ovviamente è necessario disporre di una connessione Internet e di un dispositivo come un personal computer, un tablet o uno smartphone. A disposizione degli studenti vi sono materiali didattici e l’assistenza di tutor qualificati.

È possibile collegarsi alla piattaforma da qualsiasi luogo e in qualsiasi orario. Si tratta quindi di un’opzione molto flessibile perché lo studente “frequenta” la scuola organizzandosi a seconda dei propri impegni professionali o familiari. Una scuola online, di fatto, è aperta 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Gli studenti saranno seguiti in modo individuale nel proprio percorso formativo grazie a test online proposti dai docenti. Ciò serve a capire quali sono le principali carenze dello studente, in modo da intervenire di conseguenza.

È comunque necessario specificare che una scuola online non “regala” diplomi: lo studente, infatti, pur potendosi organizzare come meglio crede, deve impegnarsi per poter conseguire la licenza media o il diploma.

Quanti anni è possibile recuperare con una scuola online?

Fino all’anno scolastico 2024/2025, le scuole online davano l’opportunità di recuperare fino a 4 anni scolastici con un solo esame. A partire dall’anno scolastico 2025/2026, invece, uno studente potrà recuperare fino a un massimo di due anni per ogni sessione di esame.

Rispetto a quanto accadeva in passato, quindi, il recupero di più anni comporta un percorso formativo più lungo. È quanto stabilito dal DL 45/2025. Il legislatore ha ritenuto che un minore recupero di anni per sessione di esame potesse garantire allo studente una formazione migliore e più completa.

L’importanza di riprendere gli studi

Riprendere gli studi e conseguire la licenza media o il diploma vuol dire innanzitutto migliorare il proprio livello culturale. Inoltre, ciò offre maggiori opportunità nel mondo del lavoro: si potrà, per esempio, accedere a concorsi pubblici o magari a percorsi interni nella propria azienda che richiedono determinati requisiti.

E non si deve nemmeno dimenticare che un diploma di scuola superiore dà anche la possibilità di accedere ai percorsi universitari.