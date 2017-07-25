Diramato il calendario per la Serie A2 Ovest, esordio per la Viola contro Tortona
La Lega Nazionale Pallacanestro rende noto il calendario: le prime sfide, le gare natalizie e la chiusura della stagione regolare
25 Luglio 2017 - 13:40 | di Eva Curatola
Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto il calendario della Serie A2 per la stagione 2017/18.
Per la Viola Reggio Calabria , inserita nel girone Ovest esordio l’ 1 Ottobre a Voghera ( PV) contro la Derthona Tortona, la prima gara tra le mura amiche del “Pala Calafiore” sarà invece l’ 8 Ottobre contro la Virtus Roma. Il campionato continuerà anche durante il periodo natalizio con le sfide in programma il 23 Dicembre a Trapani, e il 29 Dicembre in casa contro Agrigento. Chiusura della stagione regolare contro la Cuore Basket Napoli il 24 Aprile 2018 a Reggio Calabria.
Chiusura della stagione regolare contro la Cuore Basket Napoli il 24 Aprile 2018 a Reggio Calabria.
Il Calendario ufficiale per la stagione 2017/2018 qui .
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