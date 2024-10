Direzione Nazionale Pd, Mammoliti: ‘Concreta la rotta indicata da Schlein. Adesso la costruzione dell’alternativa di governo’

Di seguito la nota stampa con le dichiarazioni di Raffaele Mammoliti, Consigliere regionale e Componente Direzione Nazionale Pd.

Dichiara Mammoliti:

“Adesso bisogna aprire formalmente la stagione della costruzione dell’alternativa in Calabria concentrando e coordinando di più l’azione dei rappresentanti istituzionali e del partito sui problemi reali della regione. La relazione della segretaria nazionale Elly Schlein alla direzione è stata molto concreta e operativa. Ha affrontato, indicando un percorso di lavoro, diversi aspetti partendo dalla valorizzazione del risultato elettorale conseguito (europee e amministrativo) e arrivando alla necessità di aprire una riflessione sull’organizzazione del partito ai vari livelli. Nel mio intervento ho condiviso appieno la relazione della segretaria e ho sostenuto il percorso indicato che consolida il profilo strategico e programmatico di un Pd sempre più riconoscibile e perno fondamentale per costruire l’alternativa al centrodestra. Il risultato ottenuto alle Europee, unitamente all’attività messa in campo su temi nervalgici, dal salario minimo, alla sanità fino alla grande manifestazione a Piazza del popolo a Roma, segna la fine del Pd dell’abolizione dell’art 18 dello statuto dei lavoratori, dell’obbrobriosa legge sulle province, del governare senza vincere mai le elezioni”.

Prosegue il cosigliere regionale:

“Ho avuto modo altresì di stigmatizzare la scelta alle precedenti politiche di non stringere le alleanze necessarie che avrebbero evitato la vittoria facile della destra dopo oltre 100 anni dalla marcia su Roma. La relazione della segretaria segna, inoltre, la fine del congresso e apre una stagione di impegno e di lavoro unitario, garantendo il pluralismo ma affermando un profilo chiaro e riconoscibile del Pd. Senza velleità egemoniche e senza abiure consapevoli come ha sottolineato Elly Schlein che il tempo dei veti è finito. Si apre una stagione di lavoro che ci vedrà impegnati sui cinque punti indicati dalla relazione: raccolta firme per referendum abrogativo sul provvedimento di autonomia differenziata, salario minimo, sanità, aree interne, tesseramento. Sulle aree interne ho avuto modo di sottolineare che unitamente al rafforzamento dei servizi è assolutamente necessario garantire il lavoro per fermare lo spopolamento. Mi ha fatto piacere ascoltare l’affermazione della segreteria che nelle conclusioni ha espressamente affermato: “condivido quanto suggerito da Raffaele Mammoliti in merito alle problematiche delle aree interne che vanno affrontate sul versante dei servizi e del lavoro”. Ho apprezzato, inoltre, la volontà di volersi recare come gruppo dirigente nei luoghi dove è stata più marcata l’astensione al voto”.

Conclude Mammoliti: